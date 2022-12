Meteo Genova – Piogge e rovesci in città, ma tempo migliorerà con cieli prevalentemente nuvolosi: le previsioni

Piogge in azione in alcuni settori del Paese

Un cavo perturbato sta portando in Italia qualche nota di maltempo nella giornata odierna, che coinvolge in particolare il medio-alto versante tirrenico attraverso rovesci deboli o moderati che colpiscono in maniera isolata o sparsa. Evidente, sul resto del centro-nord, un aumento della nuvolosità, con tempo però in prevalenza asciutto. Le temperature, in questo contesto, si attestano su valori comunque superiori alla media del periodo, specie in quelli minimi. Tempo che risulta relativamente stabile anche a Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Un’ondata di maltempo ha interessato tra la serata di ieri e la giornata odierna la Liguria e Genova, dove le piogge hanno portato al suolo un accumulo comunque consistente di circa 22 millimetri, ma variabile da quartiere a quartiere. Le condizioni meteo in città si manterranno relativamente instabili nelle prossime ore, con possibili intermittenti rovesci ancora in arrivo, coerentemente con quanto avverrà nelle aree adiacenti. Le temperature si attestano quest’oggi tra i +11°C di minima a cui è seguita una massima prossima ai +13°C.

Cieli nuvolosi per domani

Cavo perturbato in spostamento verso il settore balcanico per domani giovedì 22 dicembre porterà un miglioramento delle condizioni meteo sulla nostra Penisola, dove permarranno residui rovesci perlopiù isolati, che non interesseranno questa volta Genova, dove i cieli si manterranno tuttavia decisamente nuvolosi. Le temperature, in questo contesto, non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve aumento nei valori minimi.

Nuvolosità compatta anche per venerdì, ma con assenza di fenomeni

Non basterà un nuovo forcing dell’Alta pressione di matrice azzorriana per portare schiarite a Genova, dove i cieli, nella giornata di venerdì 23 dicembre, nonché antivigilia di Natale, risulteranno ancora una volta spesso nuvolosi. Le condizioni meteo però si manterranno stabili e asciutte, con le temperature che anche in questo caso non subiranno variazioni rilevanti, attestandosi intorno ai valori previsti per le precedenti 24 ore con fisiologiche fluttuazioni.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.