METEO GENOVA – SOLE protagonista grazie all’ANTICICLONE e con clima ESTIVO: ecco le previsioni

Tempo di nuovo stabile

Dopo qualche rovescio e temporale che hanno interessato la Sicilia orientale e l’Appennino calabrese meridionale nelle scorse ore, le condizioni meteo sono tornate a migliorare, risultando nuovamente stabili e asciutte ovunque grazie al rinforzo di un campo di Alta pressione di matrice subtropicale: se fino agli scorsi giorni l’intrusione di correnti più fresche e instabili provenienti da una circolazione depressionaria sul settore balcanico hanno recato lo sviluppo di temporali pomeridiani, ora l’Anticiclone torna a essere protagonista assicurando stabilità. Assenza di fenomeni e bel tempo che caratterizza anche Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Fin dalle prime ore della notte odierna si alternano fasi con il transito di qualche innocua nube passeggera a schiarite più ampie, con cieli che tornano quindi sereni. In serata le condizioni meteo si manterranno visibilmente stabili a Genova, vale a dire cioè con la presenza di cieli sereni, così come sulla maggior parte del Paese. Le temperature inoltre risultano quest’oggi comprese tra i +23°C di minima e i +30°C di massima circa.

Bel tempo per domani

Nessuna variazione in vista sul fronte sinottico, con l’Alta pressione che resta in una posizione dominante sull’Italia subendo peraltro anzi un ulteriore rinforzo. Ciò si tradurrà nella persistenza della stabilità a Genova, con i cieli che nella giornata di domani domenica 19 giugno appariranno perlopiù sereni. Le temperature in questo contesto non subiranno significative variazioni, risultando al più in lieve calo nei valori massimi, ma con più alti valori di umidità.

Momenti soleggiati alternati a qualche innocuo disturbo nuvoloso per lunedì

Nella giornata di lunedì 20 giugno invece si ripeterà, dal punto di vista meteorologico, quello che si è già osservato oggi a Genova, nonché l’alternanza di fasi serene ad altre caratterizzate dal transito di qualche innocuo e passeggero disturbo nuvoloso. Le condizioni meteo si manterranno comunque stabili e asciutte, grazie agli effetti dell’Anticiclone, con temperature stazionarie o in lieve e ulteriore calo sia nei valori minimi che in quelli massimi. Clima che però al contempo si farà sempre più afoso.

