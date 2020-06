METEO GENOVA – SOLE tutti i giorni fino al mese di LUGLIO, vediamo la tendenza per il lungo termine

Situazione sinottica sull’Europa

Possente anticiclone sull’Europa in questi giorni con centro di alta pressione collocato tra Germania e Scandinavia. Bel tempo in molte nazioni del vecchio continente e anche in Italia con cieli sereni e precipitazioni scarse o assenti. solo sulle regioni meridionali di Calabria e Sicilia ci attendiamo ancora qualche acquazzone pomeridiano per oggi, poi nei prossimi giorni anche sulle Alpi. Bel tempo ad oltranza invece sulla Liguria e a Genova come del resto in gran parte delle città del nostro Paese. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

La Primavera lascia il posto all’Estate

Sulla città di Genova le condizioni meteo si presentano stabili e il clima mite. Temperature oltre i 25°c durante le ore centrali della giornata con sole prevalente grazie ad una decisa espansione dell’Anticiclone delle Azzorre. Il mese di Giugno si chiuderà con il bel tempo in Liguria anche se nel corso del prossimo weekend avremo qualche nube in più. Clima estivo ma senza particolari eccessi di caldo grazie all’anticicilone “buono” e modesti tassi di umidità.

Previsioni meteo prossimi giorni

Cosa ci attende dal punto di vista meteo in Italia per le prime battute dell’ Estate? L’Anticiclone dominante in Europa e in Italia sia ora che nei prossimi giorni potrebbe subire l’attacco delle perturbazioni di matrice atlantica. Già da domani infatti avremo qualche nota d’instabilità in più sui rilievi con piogge o temporali in arrivo. Fenomeni convettivi che potrebbero estendersi nei prossimi giorni ai settori pianeggianti limitrofi. Sulla Liguria e a Genova procederà il bel tempo con sole prevalente tutti i giorni nel finale di Giugno. Poi con il mese di Luglio qualcosa potrebbe cambiare ma l’incertezza dei modelli è ancora elevata.