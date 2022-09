METEO GENOVA – Tempo migliorerà dopo le PIOGGE odierna e con SCHIARITE ampie: le previsioni

Maltempo insiste sull’Italia

Un periodo piuttosto perturbato sta interessando la nostra Penisola, con piogge e temporali localmente anche intensi specie sui settori occidentali e su quelli nordorientali e che coinvolgono in maniera sparsa il centro-nord e parte del sud (in particolare Sicilia e Calabria). Questo a causa dell’affondo di una saccatura depressionaria di origine atlantica sul Mediterraneo centro-occidentale, che porta peraltro correnti più fresche che favoriscono un clima piuttosto autunnale. Qualche rovescio ha quest’oggi interessato anche Genova, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

Le condizioni meteo all’interno della città di Genova si sono mantenute quest’oggi mediamente perturbate, a causa di rovesci che hanno scaturito al suolo un accumulo debole e dell’ordine di 8 millimetri circa, ma molto variabile a seconda dei quartieri. Altri fenomeni potrebbero coinvolgere il capoluogo ligure in serata, coerentemente con quanto accadrà in altre zone dello stivale (scopri quali). Le temperature si attestano su valori decisamente autunnali e più precisamente compresi tra i +15°C di minima (provvisoria in quanto verrà ritoccata entro la mezzanotte) e i +18°C di massima circa.

Ampie schiarite attese per domani

Ampie schiarite sono tuttavia previste a Genova già dalle prime ore della notte di domani sabato 1° ottobre, a causa dello spostamento del fronte di maltempo al sud. Un miglioramento avanzerà pertanto al nord e sul capoluogo ligure, dove i cieli potranno tornare addirittura sereni dal pomeriggio. In questo contesto le temperature non subiranno significative variazioni, aggirandosi pressappoco intorno ai valori odierni con fisiologiche fluttuazioni.

Stabilità anche per domenica, malgrado il transito intermittente di qualche innocuo passaggio nuvoloso

Assisteremo ad un weekend tutto sommato stabile sulla città di Genova, nonostante un nuovo aumento della nuvolosità atteso nelle prime ore della giornata di domenica 2 ottobre, quando i cieli si presenteranno anche irregolarmente nuvolosi sul capoluogo ligure. Il resto della giornata trascorrerà all’insegna tuttavia di cieli poco o parzialmente nuvolosi, con condizioni meteo di stabilità e temperature tenderanno ad aumentare sia nei valori massimi che, soprattutto, in quelli minimi.

