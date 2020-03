METEO GENOVA – Tempo STABILE e ASCIUTTO, ma destinato a PEGGIORARE nei prossimi giorni, ecco le previsioni

Piogge sparse sulle regioni del sud, meglio al centro-nord

Nella giornata odierna la situazione da satellite si fa piuttosto delineata: dopo una mattinata comunque piuttosto annuvolata pressoché ovunque, nel corso del pomeriggio al nord si fanno largo addirittura delle schiarite. Salvo qualche piovasco locale nel Lazio, il tempo si presenta asciutto anche sulle regioni centrali, ma in un contesto più nuvoloso. Al sud invece piogge sparse e piuttosto localizzate stanno attualmente colpendo il versante jonico del Paese, mentre altrove si registra l’assenza di fenomeni. Anche a Genova il tempo si presenta asciutto, come vedremo.

PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo Genova oggi

Gli effetti di un flusso atlantico in discesa verso il Mediterraneo e la nostra Penisola si fanno sentire sulla città di Genova solo per il transito di nuvolosità irregolare che risulta però arida di fenomeni. Tempo dunque asciutto sul capoluogo ligure fin ora e lo sarà fino ad almeno il termine della serata corrente, in un contesto termico primaverile: le minime infatti si aggirano attorno ai +11°C e le massime superano in alcuni casi anche i +18°C.

Domani ancora nuvoloso, temperature massime in lieve diminuzione

Nella giornata di domani domenica 29 marzo non sono previste particolari novità sotto il punto di vista prettamente meteorologico sulla città di Genova: dopo una notte serena, la nuvolosità torna protagonista sul capoluogo ligure per la durata dell’intero giorno, in un contesto di tempo comunque asciutto. Le temperature sono previste in lieve diminuzione nei valori massimi, mentre quelli minimi stazioneranno pressapoco sui valori odierni.