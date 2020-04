METEO GENOVA – Temporali in agguato per oggi al nord Italia, da domani miglioramento atteso in Liguria

Meteo Italia: la Primavera mostra il suo vero carattere

Temporali e piogge in arrivo al nord Italia nelle prossime ore, l’azione di una depressione di natura atlantica nei pressi al momento del Regno unito pilota correnti instabili fin sull’Italia settentrionale. E così anche per la città di Genova nelle prossime ore non si esclude la possibilità di piogge o temporali. Fenomeni in attenuazione già dalle prime ore di domani, Venerdì 1 maggio, Festa dei Lavoratori. Clima gradevole e senza particolari scossoni nelle temperature che risulteranno tipicamente primaverili nelle prossime ore e nella giornata di domani. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DI GENOVA, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Previsioni meteo 1 Maggio 2020

Quella di domani sarà un’altra giornata piuttosto variabile al nord Italia con nubi irregolari al mattino ma con piogge scarse o assenti. Acquazzoni in arrivo al pomeriggio su tutte le regioni, fenomeni attesi anche in serata sulle regioni orientali. Variabilità asciutto al centro Italia con nubi irregolari alternate a brevi schiarite per tutto l’arco della giornata ma con tempo stabile. Da segnalare soltanto la possibilità di brevi piogge in Toscana in serata. Festa dei Lavoratori all’insegna del bel tempo al sud Italia con cieli poco o irregolarmente nuvolosi per tutta la giornata. Da segnalare solo la possibilità di deboli piogge al mattino tra la Calabria e la Campania. Temperature minime e massime attese in aumento.

Meteo: Arriva l’anticiclone africano in Italia

Mentre sulle regioni centro-meridionali d’Italia assisteremo già ad un miglioramento meteo, su quelle settentrionali ci sarà da attendere ancora qualche giorno. E così il mese di Aprile si chiuderà con spiccata variabilità in Italia, mentre il mese di Maggio tenderà presto verso una stabilità maggiore. La Primavera farà il suo corso anche nelle prossime settimane con alternanza di fasi soleggiate e calde con fasi perturbate e più fresche. Pertanto dopo il maltempo ecco l’Anticiclone africano in arrivo in Italia con gran sole e temperature fino e localmente oltre i 30°c durante la prossima settimana.