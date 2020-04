METEO GENOVA – Ultime ore di relativa STABILITA’, torna il MALTEMPO, ecco le previsioni

Prevalente stabilità sulla nostra Penisola, ma non manca qualche pioggia

Dopo una prima parte di giornata come quella odierna all’insegna della stabilità, seppur in un contesto piuttosto disturbato dal transito di nuvolosità irregolare che ha interessato soprattutto il versante italiano occidentale è proprio in queste aree che, in questa seconda metà di giornata, qualche pioggia si sta abbattendo. I fenomeni sono tuttavia deboli o al più moderati tali da portare accumuli altrettanto scarsi e colpiscono Sardegna interna e Lazio centro-meridionale in maniera però non diffusa e in un contesto climatico che rimane comunque piuttosto mite. Sul resto delle aree non menzionate e in particolare nel sud, le condizioni meteo sono nettamente migliori e decisamente più calde. A Genova resiste in maniera precaria la stabilità, come vedremo.

Previsioni meteo Genova oggi

L’avanzamento della saccatura di origine nordatlantica che da giorni sta lentamente, ma costantemente transitando verso oriente in direzione cioè della nostra Penisola, sta portando già da qualche giorno effetti sulla città di Genova, attraverso un aumento cospicuo della copertura nuvolosa che si alterna a brevi fasi soleggiate. Tuttavia si è riscontrata fin oggi la totale assenza di fenomeni rilevanti sul capoluogo ligure e tale tendenza non verrà interrotta proprio questa sera. Le temperature risultano più o meno in linea col periodo o lievemente oltre nei valori minimi che oggi si aggirano intorno ai +12°C, a cui sono seguite massime di circa +17°C.

Domani in arrivo le prime pioviggini

Dopo una prima metà di giornata che trascorrerà all’insegna della stabilità, seppur in un contesto piuttosto nuvoloso, si faranno sentire maggiormente gli effetti della saccatura di origine atlantica in arrivo sull’Italia anche sulla città di Genova, con l’arrivo delle prime pioviggini previste nel corso della serata. Tuttavia i fenomeni risulteranno perlopiù deboli tali da apportare al suolo un accumulo altrettanto effimero. Non si attendono invece significative novità dal punto di vista delle temperature: esse si stabilizzeranno più o meno sui valori odierni, sia per quanto riguarda le minime sia per quanto riguarda le massime, con fisiologiche oscillazioni.