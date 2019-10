METEO GENOVA – Violenti NUBIFRAGI hanno flagellato la città nella giornata odierna, vediamo l’evoluzione delle prossime ore

Oggi maltempo al centro-nord

Nella giornata odierna si è definitivamente spezzata la fase di stabilità che aveva interessato il territorio italiano nel corso degli ultimi giorni e che aveva apportato cieli in prevalenza sereni o poco nuvolosi e temperature generalmente sopra la media del periodo. Lo ha fatto in modo brusco, con il maltempo che ha interessato e interesserà ancora il centro-nord nelle prossime ore e che ha colpito soprattutto alcuni settori liguri, quelli compresi tra il savonese e il genovese. Ne deriva che i nubifragi hanno fatto la loro comparsa anche nella città di Genova.

Il tempo tiene sulle regioni meridionali

Per quanto riguarda invece le regioni meridionali italiane, qui il tempo oggi è rimasto pressoché stabile, con cieli in prevalenza soleggiati o poco nuvolosi. Prendendo come riferimento i valori termici di ieri, quest’oggi le temperature sono più o meno stabili se non addirittura in leggera flessione localmente. Queste condizioni di relativa stabilità però verranno messe a dura prova nel corso delle prossime ore, in special modo sui settori tirrenici del meridione.

Previsioni meteo Genova oggi

Per quanto riguarda nello specifico caso la città di Genova, si è ritrovata alle prese quest’oggi con un’ondata di intenso e severo maltempo che ha provocato qualche nubifragio sul capoluogo ligure che tuttavia risulta comunque meno colpita rispetto alle località poste immediatamente ad ovest della città della Lanterna. Sebbene infatti nel centro gli accumuli non superino generalmente i 16 millimetri, è sui quartieri occidentali che invece i nubifragi hanno creato parecchi disagi e danni. A Genova Prà infatti gli accumuli giornalieri di pioggia al suolo sono davvero ingenti e si aggirano attorno ai 390 millimetri e non è neanche l’accumulo più alto in Liguria.