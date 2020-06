METEO – GIUGNO apre con un GRAVE PEGGIORAMENTO: TEMPORALI e NUBIFRAGI pronti a colpire l’ITALIA, ecco i dettagli

Tempo prevalentemente stabile oggi

A partire dalla giornata di domenica 31 maggio, ma in maniera più evidente, dal punto di vista meramente meteorologico, dalla giornata di ieri, l’Alta pressione di origine azzorriana ha subito una nuova espansione verso la nostra Penisola, prendendone parzialmente il controllo. Nonostante lo scorrimento di flussi più freschi e instabili lungo il bordo orientale dell’Anticiclone, che stanno portando maltempo principalmente sulla Penisola balcanica, in Italia le condizioni meteo appaiono in prevalenza stabili, seppur non manca qualche nota instabile soprattutto pomeridiano lungo i rilievi montuosi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Maltempo solo sui rilievi montuosi

Tali correnti instabili e più fresche che non coinvolgono direttamente l’Italia, portano comunque i loro effetti nel corso dei pomeriggi e delle prime serate sia di ieri che di oggi soprattutto sui rilievi montuosi delle regioni centro-settentrionali, oltre che in alcune zone della Sardegna nella fattispecie di oggi. Piogge e temporali anche intensi si stanno quindi sviluppano lungo il confine tra Veneto e Trentino, tra Lombardia e Trentino e su alcune zone delle Prealpi piemontesi, oltre che localmente anche lungo l’Appennino Tosco-Emiliano. I fenomeni si manifestano talvolta in forma intensa, ma non apportano al suolo un accumulo cospicuo a causa della loro rapidità.

Saccatura nordatlantica in dirittura d’arrivo sull’Italia

A partire dalla giornata di domani mercoledì 3 giugno si osserveranno i primi effetti sulla nostra Penisola dell’avvicinamento di una saccatura di origine nordatlantica in affondo verso il Mediterraneo centrale. Dopo infatti una prima metà di giornata piuttosto stabile e asciutta, seppur con un annuvolamento sempre maggiore sulle regioni settentrionali, le piogge arriveranno ad interessare quest’ultime regioni a partire dal pomeriggio e fino al termine della giornata, con fenomeni perlopiù di debole o moderata intensità e solo localmente intensi. Non si osserveranno variazioni drastiche di temperatura rispetto a quanto registrato oggi.