METEO GIUGNO – Le ultime novità sull’AVVIO della STAGIONE estiva. Ancora CALDO a oltranza?

Condizioni meteo in atto

Buon pomeriggio cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che mostra le presenza di un vasto e robusto anticiclone posizionato sul nostro territorio. Nelle ore pomeridiane sono attese precipitazioni sui rilievi grazie all’aumento dell’instabilità che porterà qualche pioggia, ma senza fenomeni di rilievo associati. Di seguito vediamo le previsioni meteo per oggi, 19 maggio.

Previsioni meteo per oggi

Queste le previsioni meteo per oggi 19 maggio: AL NORD: Al mattino tempo stabile e asciutto con cieli poco o irregolarmente nuvolosi specie sulle regioni di nord-ovest. Al pomeriggio instabilità in aumento con isolati temporali sui rilievi alpini, altrove non sono previste variazioni. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile, con ancora qualche pioggia sui rilievi di Piemonte e Trentino. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile su tutte le regioni con cieli del tutto soleggiati. Al pomeriggio non sono previste variazioni con assenza prevalente di nuvolosità. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile su tutti i settori con prevalenza di cieli soleggiati. Al pomeriggio locale instabilità sui rilievi delle isole Maggiori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto su tutti i settori con cieli sereni o poco nuvolosi. PER SAPERNE DI PIU’ VI INVITIAMO A SEGUIRE IL NOSTRO SITO INTERNET.

Weekend dal sapore più che estivo

Meteo weekend – Nel corso del fine settimana le regioni del nord Italia vedranno un incremento delle temperature massime, che si rifletterà specialmente nei principali centri cittadini e nelle zone adiacenti alla Pianura Padana. Su Milano ad esempio sono previsti picchi fino a +32°C di massima; sulle zone della bassa Lombarda e sulle zone adiacenti al Po le massime potranno toccare anche i +34°C di massima. Tali valori si distanziano dalle medie del periodo anche di 10°C-12°C. L’estate meteorologica si avvierà con poca esitazione e con ancora tanto caldo in Italia: vediamo la tendenza per il mese di giugno.

Tendenza meteo per il mese di giugno 2022

Meteo giugno – Il mese di maggio sta regalando temperature più consone alla stagione estiva, con molti giorni di anticipo: anche il mese di giugno potrebbe risultare piuttosto caldo, come evidenziano i centri di calcolo internazionali; i centri di GFS e NASA ipotizzano un mese con temperature appena al di sopra delle medie del periodo (con valori compresi tra 0,5°C e 1°C); più “estremi” ECMWF, NMME e NCAR con valori ben al di sopra delle medie del periodo sul suolo italiano. Piogge in media o al di sotto delle medie: in particolar modo il centro europeo vede una siccità piuttosto marcata specie sulle regioni del centro-nord della penisola.

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull'evoluzione della situazione meteo sull'Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.