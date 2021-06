METEO – GIUGNO si chiude col CALDO ESTIVO ma anche MALTEMPO e cieli COPERTI, ecco la TENDENZA

Meteo maltempo – Lo scontro tra le due masse d’aria (la zona di alta pressione africana e l’area di bassa presssione atlantica ), enfatizzerà la formazione di temporali e rovesci anche di notevole intensità. Le correnti perturbate si faranno sentire a più riprese sui settori settentrionali della nostra penisola. Il maltempo troverà il suo culmine nella giornata di mercoledì, quando saranno previsti forti temporali , che in questa fase lambiranno particolarmente le regioni del nord-ovest . Previste anche forti grandinate accompagnate da moderata attività elettrica. La tendenza meteo per la settimana sembra abbastanza delineata anche se nel medio termine permane l’incertezza.

Meteo caldo – L’alta pressione di origine sub-tropicale realizzerà la sua massima espressione nei primi giorni della prossima settimana. L’intensità del caldo sarà tale da permettere picchi di temperatura fin’oltre i 40°C su Tavoliere delle Puglie e sulle aree di pianura dell’estremo sud, come ad esempio in Sicilia. Proprio nella provincia di Catania infatti si detiene il record italiano di temperatura massima, registrate nella vallata retrostante il capoluogo di provincia. Sebbene al sud il caldo si farà sentire, al nord Italia la situazione sarà ben diversa con maltempo a più riprese .

Tendenza meteo settimanale, il caldo continua ad imperversare

Tendenza meteo – Come già specificato la prima parte della settimana sarà caratterizzata da continui disturbi che lambiranno le zone a nord d’Italia. Nella seconda parte i modelli matematici non sembrano avere idee chiare: infatti da una parte il modello Americano GFS, prevede un lento recupero dell’alta pressione africana che con il suo alito caldo andrebbe ad abbracciare nuovamente la nostra penisola fin verso il fine settimana. D’altra parte il modello Europeo ECMWF, proporrebbe l’affondo di una nuova perturbazione ancora di stampo atlantico che proprio nel prossimo weekend si inoltrerebbe dall’Europa centrale verso il nostro territorio. Per darvi ulteriori dettagli, vi invitiamo a seguire tutti i nostri prossimi aggiornamenti meteo!