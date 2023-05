Meteo Giugno – Temperature sopra la media del periodo ma con un surplus di piogge in Italia?

Situazione sinottica attuale

Salve cari lettori del Centro Meteo Italiano! Lo scenario attuale è piuttosto critico in Emilia Romagna dopo le piogge delle ultime 36 ore: la situazione sinottica vede ancora la persistenza di un vortice di bassa pressione che nel corso della giornata odierna perderà di vigore in Italia. Ancora piogge previste nelle prossime ore in Emilia Romagna, ma con fenomeni che andranno a risultare sempre più deboli. Instabilità sul resto della penisola anche nelle prossime giornate grazie alla presenza di una goccia fredda in quota. Vediamo di seguito le previsioni meteo nel dettaglio.

Previsioni meteo per oggi 17 Maggio

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 17 Maggio: Al Nord: Al mattino cieli nuvolosi su tutte le regioni con piogge e acquazzoni sparsi su Pianura Padana, Appennino e Liguria di Levante. Al pomeriggio ancora tempo instabile con piogge sparse, neve sulle Alpi oltre i 2000-2200 metri. In serata residui fenomeni al Nord-Ovest e sull’Emilia Romagna, più asciutto altrove. Al Centro: Al mattino tempo instabile con cieli nuvolosi e piogge sparse, più asciutto tra bassa Toscana e alto Lazio. Al pomeriggio ancora instabilità con acquazzoni e temporali sparsi, più asciutto su Toscana e coste del Lazio. In serata residui fenomeni sul versante adriatico e zone interne del Lazio, variabilità asciutta altrove. Al Sud e sulle Isole: Al mattino locali piogge sui settori tirrenici, variabilità asciutta altrove e sereno sulla Sicilia. Al pomeriggio instabilità in aumento con acquazzoni e temporali tra Campania, Molise e Puglia settentrionale, variabilità asciutta altrove con ampie schiarite sulle Isole Maggiori. In serata residui fenomeni sulle coste di Campania e Molise, asciutto altrove con nuvolosità e schiarite.

Goccia fredda sul Mediterraneo occidentale e instabilità ancora protagonista

Meteo Italia – Nei prossimi giorni l’Italia vedrà un parziale miglioramento delle condizioni meteo ma in un contesto sempre instabile. Il principale attore per il bel tempo sulla nostra Penisola, l’anticiclone delle Azzorre, resterà infatti ben saldo sull’oceano Atlantico e anzi tenterà alcune espansioni verso la Penisola Scandinava. Condizioni meteo instabili dunque con acquazzoni e temporali sempre possibili, specie nelle ore pomeridiane.

Meteo Giugno, ecco la possibile tendenza

Ancora molto lontano il mese di giugno 2023 ma con esso daremo il benvenuto all’estate, che inizia infatti il 1 di giugno. Proviamo allora ad elaborare una prima tendenza meteo per giugno 2023 utilizzando le ultime uscite dei modelli stagionali come ECMWF, CMCC ed NMME. Come ormai sempre più spesso accade a causa dell’innalzamento della temperatura globale, i mesi estivi sempre più raramente deludono le aspettative specie in termini di caldo. Diversi modelli mostrano anomalie positive di temperatura su buona parte dell’Europa ma in particolare sui settori occidentali. Alta pressione di matrice nord-africana che potrebbe fare spesso sortite tra Penisola Iberica e Francia portando anomalie termiche positive. Sopra media comunque anche le latitudini più elevate tra Islanda e Scandinavia. Sotto il profilo delle precipitazioni a giugno 2023 potremmo avere locali sotto media sull’Europa centro-orientale a causa dell’invadenza degli anticicloni. Infiltrazioni fresche in quota, specie dai quadranti orientali, potrebbero invece portare molti temporali con locali sopra media tra Balcani e Italia.

