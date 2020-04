METEO – GRANDINATA ECCEZIONALE imbianca la città regalando uno scenario INVERNALE, VIDEO di quanto successo sulla Costa del Sol

Si apre una fase di prolungata stabilità in Italia

A seguito di una terza decade di marzo piuttosto dinamica con due ondate di freddo artico continentali i cui effetti si sono esauriti nei primissimi giorni del mese corrente di aprile, ora si apre una fase più statica dal punto di vista meteorologico e nettamente più mite e tipica del periodo che stiamo vivendo. Le condizioni di bel tempo prevalente sono già evidenti quest’oggi sulla nostra Penisola e come vedremo saranno caratteristici nei prossimi giorni.

Piogge localizzate sulla Calabria

Nella giornata odierna si fanno più invadenti rispetto a quanto rinvenuto ieri le correnti instabili provenienti da una perturbazione che insiste quest’oggi sul Mediterraneo orientale e che sta apportando ammassi nuvolosi anche consistenti in più regioni meridionali. In particolare sulla Calabria qualche pioggia ha colpito in maniera debole e localizzata alcune aree della regione, con accumuli comunque decisamente blandi.

Eventi estremi nel mondo

In questa fase di relativo stallo meteorologico sulla nostra Penisola grazie appunto alla prevalenza dell’Alta pressione, mettiamo il naso fuori dai nostri confini nazionali per vedere quello che sta accadendo nel mondo sotto il profilo meteorologico: ultimamente abbiamo parlato molto di eventi estremi riguardanti piogge e tornado, quest’oggi parleremo invece di una grandinata eccezionale che ha interessato la Costa del Sol.