METEO – GRANDINE come PALLE DA BASEBALL si abbattono INFLIGGENDO DISAGI e DANNI INGENTI, VIDEO di quanto successo in Messico

Fase di maltempo in Italia a causa del transito di una goccia fredda

Negli ultimi giorni la nostra Penisola sta attraversando una fase di evidente maltempo che coinvolge più regioni grazie al transito di una goccia fredda di origine atlantica e alimentata da correnti più fresche di provenienza nordorientale. Ciò sta provocando temporali anche intensi che dalla giornata di ieri si stanno susseguendo sul nostro territorio nazionale in maniera sparsa, colpendo in particolar modo la bassa Toscana durante la serata di ieri. Gli accumuli appaiono però generalmente deboli e al più puntualmente moderati. Temperature in netto calo rispetto ai giorni scorsi, almeno al centro-sud.

Maggio di fuoco fin ora

Il mese di maggio fino ad ora è risultato piuttosto caldo e secco in Italia, soprattutto sulle regioni centro-meridionali, dove ha spesso insistito nei passati giorni una cupola anticiclonica di matrice africana responsabile di venti forti di scirocco che hanno causato temperature davvero elevate per il periodo e che lo sarebbero estate anche in piena estate: i valori termici infatti superavano anche i +30°C su alcune zone delle regioni meridionali in piena notte. Ed è proprio per questo che è soprattutto in queste aree che il calo termico attualmente in atto è più sensibile che al nord Italia, dove ad esempio è sempre stato aperto un corridoio atlantico di aria più fresca.

Fenomeni meteorologici estremi nel mondo

Bisogna ammettere che per quanto dannosi molte volte, i fenomeni meteorologici estremi sono probabilmente le più affascinanti manifestazioni della natura. Con questo peggioramento sono infatti plurimi i temporali che stanno colpendo diverse zone d’Italia e che stanno riunendo alla finestra diversi appassionati ad ammirare tale fenomeno. Il temporale potrebbe essere considerato tra i fenomeni più affascinanti e probabilmente tra quelli che riportato generalmente meno danni. Ma esistono eventi estremi, come è successo in Messico come vedremo, che purtroppo non mancano di apportare disagi e danni ingenti, come la grandine di grosse dimensioni.