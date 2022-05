METEO – Il MALTEMPO colpisce ancora, violento NUBIFRAGIO si è abbattuto nel cosentino, DANNI, FRANE e DISAGI

Nuovo pomeriggio di temporali sull’Italia

Ancora una volta le condizioni meteo sono tornate a peggiorare durante il pomeriggio, con la formazione di piogge e temporali che ha interessato principalmente la dorsale appenninica centro-meridionale, con qualche isolato rovescio attivo anche sulle zone più nordorientali del Paese. Tale situazione dopo una notte di maltempo che ha coinvolto principalmente anche il basso versante tirrenico (dove si sono verificati dei danni e disagi, come vedremo nel presente editoriale) e le regioni settentrionali, con fenomeni localmente intensi.

Tempo in miglioramento

Con l’avanzare della serata le condizioni meteo stanno gradualmente migliorando a seguito di 36 ore di maltempo circa. I fenomeni attualmente in azione sullo stivale stanno evolvendo verso un’attenuazione a cui seguirà una definitiva cessazione entro la seconda parte di serata, fatta eccezione per qualche area del Paese (scopri quale). Il miglioramento sarà tuttavia solo temporaneo, con piogge e temporali che torneranno ad interessare alcune zone d’Italia (zone interne di Marche, Toscana e Umbria) nel pomeriggio di domani lunedì 30 maggio.

Violento nubifragio si è abbattuto nella notte nel cosentino, ci sono danni

Il maltempo è tornato da ieri a colpire il nostro Paese e lo fa, come sovente accade negli ultimi anni, in maniera violenta. Non è bastata la super grandinata che nel pomeriggio di ieri ha interessato il bergamasco (scopri di più), ma nella notte odierna un violento nubifragio si sarebbe abbattuto in provincia di Cosenza soprattutto sulle aree di Belvedere Marittimo e Amantea, provocando danni e disagi, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Danni, disagi e frane

Stando a quanto si apprende dal sito “quicosenza.it” il violento maltempo che ha interessato soprattutto la fascia tirrenica della Calabria ha portato una serie di danni e disagi, con l’acqua che ha invaso cantine, negozi e persino alcune abitazioni, soprattutto a Belvedere Marittimo. Una frana ha inoltre interessato Sant’Agata d’Esaro, invadendo la carreggiata della Strada Provinciale 263. Diversi gli interventi dei Vigili del Fuoco che hanno evitato comunque il peggio: non ci sarebbero infatti fortunatamente vittime e/o feriti.

