Meteo – Il maltempo incombe sull’Italia, con peggioramento in arrivo già nella seconda parte del Weekend

Prevalente stabilità, con qualche disturbo di maltempo su Alpi e Prealpi

Le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano in queste ore in prevalenza stabili e asciutte grazie alla predominanza di un campo di Alta pressione di matrice africana sul Mediterraneo centro-occidentale, anche se non manca qualche eccezione di maltempo sulle aree più settentrionali del Paese e in particolare su Alpi e Prealpi dovute alla presenza di un flusso di correnti più umide presente appena oltralpe.

Maltempo resiste anche nelle prossime ore

A differenza della giornata di ieri, quando i rovesci sono andati gradualmente esaurendosi nel corso della serata con l’Italia che ritrovava generale stabilità, nella serata odierna qualche nota di maltempo, per quanto localizzata, potrebbe ancora insistere sulle aree più settentrionali dello stivale, con rovesci o temporali. Le temperature inoltre non incorreranno in grossi scossoni, stazionando o risultando al più in lieve aumento rispetto ai valori registrati nelle precedenti 24 ore.

Maltempo incombe sull’Italia, peggiora da domani

L’Alta pressione di matrice africana che da qualche giorno riveste buona parte del Mediterraneo centro-occidentale è destinata tuttavia a soccombere a causa della progressione di una goccia fredda che sembra dirigersi proprio verso la nostra Penisola stando a quanto prospettano i principali centri di calcolo. Ciò causerà già da domani domenica 7 maggio un peggioramento delle condizioni meteo, con rovesci o temporali che potrebbero sconfinare dalle Alpi e Prealpi fin sulle pianure adiacenti e, in serata, interessare anche la Sardegna centro-settentrionale.

Temperature stazionarie o in diminuzione, si apre nuova fase instabile

Il peggioramento a cui si assisterà nella giornata di domani domenica 7 maggio non farà altro che aprire una fase di maltempo sulla nostra Penisola, con rovesci o temporali che pertanto torneranno ad interessare settori meno circoscritti presentando con tutta probabilità carattere a tratti anche diffuso ad inizio della prossima settimana. Le temperature sullo stivale, con specifico riferimento alla giornata di domani, risulteranno stazionarie o appariranno in diminuzione su alcune aree del Paese.

