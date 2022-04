METEO – Il MALTEMPO non molla e insiste sull’ITALIA, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA, ecco dove

Maltempo in azione sull’Italia

E’ durata poco la pausa dal maltempo a cui l’Italia aveva assistito in questo inizio di settimana, in seguito alla perturbazione che l’ha riguardata nel weekend pasquale: già da ieri, ma soprattutto nelle ultime ore, si assiste infatti ad un nuovo peggioramento delle condizioni meteo dovuto alla progressione di un vortice di maltempo in spostamento dalla Penisola iberica. Piogge e rovesci via via più sostenuti stanno facendo ingresso da ovest sullo stivale e nelle prossime ore non si escludono fenomeni localmente intensi e accompagnati da attività elettrica (scopri dove).

Maltempo abbraccerà gran parte d’Italia per domani

Tra le prime ore della notte e il pomeriggio di domani venerdì 22 aprile le condizioni meteo risulteranno mediamente perturbate sulla maggior parte del nostro Paese, con piogge e possibili temporali anche localmente intensi specie sulle aree nordorientali e settori centrali. Piogge attese anche in Campania, mentre sul resto del sud peninsulare qualche isolato e blando rovescio sarà possibile solo nelle prime ore della notte. Tempo in miglioramento nella seconda parte di giornata grazie all’allontanamento della perturbazione sul settore balcanico, in un contesto che si manterrà comunque perturbato con isolati e residui rovesci attivi fino a sera. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale, su zone appenniniche dell’Emilia-Romagna e sulla Campania, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su resto del Triveneto, Lombardia centro-meridionale, Piemonte meridionale, Liguria, resto delle regioni del Centro, Sicilia occidentale, Calabria tirrenica e restanti zone delle regioni meridionali peninsulari, con quantitativi cumulati generalmente deboli, fino a puntualmente moderati su pianure veneto friulane, pianura emiliana, Marche, Lazio meridionale e Basilicata tirrenica. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: massime in locale sensibile calo su Campania, Lazio meridionale, Molise occidentale, Basilicata tirrenica e Sicilia; massime in locale sensibile aumento al Nord-Ovest e sulla Sardegna. Venti: di burrasca: meridionali su Puglia e Sicilia centro-occidentale, occidentali sulla Sardegna. Localmente forti meridionali sulle restanti zone del Sud e sui settori costieri di Abruzzo e Molise. Forti da Nord sulla Liguria e da Nord-Est sul Golfo di Trieste; ovunque in attenuazione dal pomeriggio. Mari: agitati il Mare e Canale di Sardegna, il Tirreno meridionale, lo Stretto di Sicilia, lo Ionio e l’Adriatico meridionale, molto mossi i restanti bacini, ovunque con moto ondoso in generale calo nel pomeriggio. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

CONTINUA A LEGGERE.