METEO – Il MALTEMPO si abbatte sull’ITALIA con forti TEMPORALI, la Protezione Civile dirama ALLERTA METEO, ecco le città interessate

Arriva il fronte freddo della perturbazione e con esso anche venti impetuosi

In queste ore e in questi minuti il fronte freddo della perturbazione sta scendendo verso sud, dopo aver attraversato nel corso di questo pomeriggio mezza Italia. Tale evoluzione sinottica ha generato una linea temporalesca nelle scorse ore che ha interessato in special modo l’Umbria, il casentino, le Marche interne fino a coinvolgere anche parte del reatino. Il fronte freddo è peraltro accompagnato da venti impetuosi anche nelle località non interessate dalle precipitazioni, con raffiche di oltre i 60km/h.

Per domani arriva il maltempo, quota neve in graduale abbassamento fino alla serata

Per quanto riguarda la giornata di domani mercoledì 5 febbraio nello specifico, l’intrusione di aria più fredda di origine artico marittima genererà del maltempo che sferzerà su gran parte del sud Italia, con cumulati però generalmente deboli o puntualmente moderati. La quota neve, inizialmente sui 500/600 metri sul versante adriatico (e leggermente più bassa sull’Appennino molisano e subappennino dauno), continuerà gradualmente a scendere con l’avanzare della serata, fino a raggiungere i 200/300 metri di quota sulla dorsale appenninica meridionale. Possibili temporali a tratti anche intensi sul versante tirrenico settentrionale della Sicilia. Sui Nebrodi saranno dunque possibili temporali nevosi a partire dai 600/700 metri, con cumulati anche moderati entro fine giornata. Raffiche forti ovunque e fin sui 150km/h sull’Appennino calabrese.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico italiano attuale e delle prossime ore, vi riportiamo ora il bollettino di vigilanza meteorologica emesso dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, sul settore tirrenico centro-orientale della Sicilia settentrionale, con quantitativi cumulati generalmente moderati; sparse, anche a carattere di rovescio, su zone interne di Marche meridionali, Abruzzo, Molise e Campania, su Lazio orientale, Puglia garganica, Basilicata settentrionale e tirrenica, Calabria meridionale e sulla Sicilia orientale, con quantitativi cumulati deboli o puntualmente moderati; da isolate a sparse, anche a carattere di breve rovescio, su Umbria meridionale, Lazio meridionale, resto di Abruzzo e Molise, resto del Sud peninsulare e sulla Sicilia occidentale, con quantitativi cumulati generalmente deboli. Nevicate: a tutte le quote sui settori alpini più settentrionali con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 500-700 m su Marche meridionali, Umbria meridionale, Lazio orientale, Abruzzo, Molise, Campania orientale, Puglia settentrionale e Basilicata con apporti al suolo da deboli a moderati; al di sopra dei 700-900 m su Calabria e Sicilia settentrionale, con apporti al suolo da deboli a moderati, specie sui rilievi del versante tirrenico centrale dell’isola. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: in generale e sensibile diminuzione al Centro-Sud, localmente marcato. Venti: da burrasca a burrasca forte dai quadranti settentrionali su Lombardia, Emilia-Romagna, Triveneto, Liguria e su tutte le regioni del Centro-Sud, con raffiche di burrasca forte su zone costiere, appenniniche, isole maggiori e regioni del Sud. Mari: agitati tutti i bacini centro-meridionali, molto agitati il Mare e il Canale di Sardegna, lo Stretto di Sicilia, il Tirreno meridionale settore ovest, lo Ionio e l’Adriatico meridionale; molto mossi i restanti bacini. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.