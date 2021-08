METEO – Il RISCATTO dell’ESTATE passa dal WEEKEND, torna il CALDO AFRICANO; i dettagli

Arretramento dell’Alta pressione porta qualche nota di maltempo in Italia

Come da qualche giorno a questa parte, le condizioni meteo sulla nostra Penisola risultano perlopiù stabili, tuttavia l’afflusso di correnti più fresche e instabili provenienti dai quadranti nordorientali possibile a causa di un arretramento dell’Alta pressione, sta portando comunque un peggioramento che sta riguardando essenzialmente i pomeriggi dell’Appennino Lazio-Abruzzese soprattutto (e aree ad esso adiacenti). Temporali e occasionali grandinate interessano queste aree anche oggi, con un miglioramento atteso in serata (ma solo temporaneo).

Domani maltempo sarà più diffuso

Le suddette correnti più fresche e instabili di stampo essenzialmente atlantico affluiranno in Italia anche nella giornata di domani venerdì 20 agosto e si manifesteranno in maniera più evidente sul territorio nazionale: il maltempo apparirà infatti più diffuso, seppur relegato sempre alle ore pomeridiane principalmente. Temporali e possibili grandinate non interesseranno quindi solamente l’Appennino Lazio-Abruzzese, ma si espanderanno anche in altri settori italiani (scopri quali).

Arriva il weekend, qual è l’evoluzione attesa?

Con l’avvento del weekend tuttavia, anche la situazione meteorologica italiana sembra destinata a cambiare, questa volta in un miglioramento: si, poiché stando all’evoluzione ormai pressoché confermata dei principali centri di calcolo, l’Anticiclone di stampo subtropicale tornerà ad elevarsi in direzione proprio della nostra Penisola. Ciò sarà possibile a causa del posizionamento di una goccia fredda sulle Isole Britanniche. Tuttavia dal punto di vista termico c’è un mondo di differenza rispetto a quanto registrato la scorsa settimana, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.