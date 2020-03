METEO – Il WEEKEND verrà COMPROMESSO dalle correnti NORDATLANTICHE: attese PIOGGE e NEVE, i dettagli

Settimana caratterizzata prevalentemente dall’instabilità

L’attuale settimana è stata caratterizzata prevalentemente dall’instabilità fin ora e questo trend, come vedremo, se lo porterà dietro fino alla fine del weekend. La serie di perturbazioni aveva avuto inizio già nella giornata di lunedì 2 marzo, con piogge e nubifragi e già da li era chiaro di come il trend rispetto all’inverno appena trascorso fosse, almeno temporaneamente, cambiato nell’arco di questi giorni. Piogge e temporali si ripresenteranno sul territorio italiano molto presto.

Maltempo già in queste e nelle prossime ore

I primi effetti di un nuovo peggioramento alle porte della nostra Penisola sono già piuttosto evidenti in molte zone delle regioni settentrionali alle prese con piogge a tratti anche intense. Nelle prossime ore la saccatura di origine nordatlantica che a quel punto si troverà in affondo sull’Italia, innescherà una ciclogenesi sull’alto settore tirrenico, con piogge in estensione sulle restanti aree del nord e in intensificazione sul versante orientale della Liguria, con i fenomeni che a quel punto potrebbero assumere anche carattere di nubifragio tra la sera e la tarda sera.

Alle porte un weekend instabile, ma al centro-sud

Siamo alle porte di un weekend prettamente instabile, ma il maltempo riguarderà essenzialmente le regioni centro-meridionali. In particolar modo, un minimo depressionario posizionato sul sud Italia dovrebbe portare piogge e localmente temporali sul basso versante tirrenico e sul settore adriatico centro-meridionale. Le regioni centrali tirreniche potrebbero rimanere a secco di precipitazioni, con cieli comunque disturbati dal transito di nuvolosità irregolare.