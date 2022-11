Meteo Immacolata – Freddo in vista per l’inizio di Dicembre, ecco le ultime tendenze

Condizioni meteo in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Alle porte di una nuova perturbazione che tra oggi e domani porterà precipitazioni specie sulle regioni del centro-sud. Osservando l’ultima immagine satellitare si denota la presenza di nuvolosità compatta sulle regioni settentrionali e su quelle del centro. Vediamo nel dettaglio le previsioni meteo per la giornata odierna.

Tendenza meteo – Dalla giornata odierna è previsto un graduale peggioramento delle condizioni meteo: i modelli confermano un nuovo affondo d’aria polare che coinvolgerà dapprima (marginalmente) le regioni di nord-ovest, per poi spostarsi verso le isole maggiori. Sul resto della penisola tempo asciutto, ma con temperature che si manterranno in media con il periodo o appena al di sotto di essa. Stiamo dunque per entrare nel periodo più freddo dell’anno, vediamo quindi dove tornerà la neve in questo frangente.

Le nevicate torneranno quest’oggi sull’arco Alpino dai 1000-1200 metri nel corso delle ore pomeridiane. I fenomeni si estenderanno anche alle ore serali con fiocchi dai 900-1000 metri. Domani neve dai 6-700 metri su Trentino Alto Adige, Friuli, Piemonte e anche sull’Appennino settentrionale dagli 800-1000 metri. Neve anche sull’Appennino centrale dai 1200 metri dal pomeriggio. Tra serata e nottata avremo precipitazioni dai 1100 metri su Abruzzo, Lazio, Molise e Campania; nella notte i fenomeni si estenderanno anche alla Basilicata e alla Calabria dai 1300 metri.

Principali modelli meteo che mostrano all’inizio del primo mese dell’inverno vasti e robusti campi di alta pressione tra Scandinavia e Russia. Ancora molto presto per dirlo ma configurazioni del genere potrebbero portare a risvolti freddi se non gelidi su Europa e Mediterraneo. Per ora sembra che nella prima settimana di dicembre l’aria fredda possa interessare soprattutto l’Europa centrale lasciando il Mediterraneo ai margini e dunque anche con correnti più umide sull’Italia.

