METEO – Imponente ANTICICLONE in arrivo sull’ITALIA nel WEEKEND, ma non mancherà qualche PIOGGIA, ecco le previsioni

Freddo ormai agli sgoccioli

Siamo ormai al termine di quest’ondata di freddo di origine artico marittima che ormai da un paio di giorni sta flagellando la nostra Penisola con nevicate a quote anche molto basse, soprattutto durante la notte appena trascorsa. Ciò nonostante il culmine del freddo si sia avuto proprio nella giornata odierna, con l’ingresso della termica di -6°C a 850hPa (circa 1300 metri di altitudine) sulle coste adriatiche.

Si iniziano a subire già da oggi i primi effetti delle correnti anticicloniche occidentali

Se non sull’aspetto termico, quantomeno su quello riguardante le condizioni meteo della nostra Penisola si iniziano a subire i primi effetti dell’Anticiclone in rimonta. Infatti, sebbene come spiegato all’interno del paragrafo precedente il culmine del freddo si sia raggiunto solamente oggi, con lo spostamento di un ingombrante campo anticiclonico in arrivo dai quadranti occidentali, anche i valori di pressione si presentano piuttosto elevati e sono i principali responsabili di un miglioramento del tempo su tutta Italia, con schiarite evidenti.

Torna l’Anticiclone nel weekend

A partire dunque già dalla giornata di domani venerdì 7 febbraio e per almeno tutto il prossimo fine settimana la nostra Penisola verrà avvolta nuovamente da un nuovo promontorio anticiclonico di matrice azzorriana, in estensione dalle omonime Isole. Questo a causa di una forte corrente a getto in uscita dagli Stati Uniti, tipico di un regime di zonalità piuttosto intensa, che “schiaccia” lungo i paralleli l’Anticiclone stesso, costretto a distendersi lungo latitudini medio-basse.