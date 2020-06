METEO – Importante svolta sull’emergenza climatica, modificato in laboratorio un batterio: ora può nutrirsi di CO2

Cambiamenti climatici, tema sempre più caldo nella comunità scientifica

Nel pieno dell’emergenza sanitaria mondiale relativa al nuovo coronavirus, la comunità scientifica non perde comunque d’occhio di affrontare quelle che possono essere le prossime emergenze mondiali, tra cui si ricorda in particolare quella relativa al clima: l’innalzamento delle temperature medie globali dall’era post 2000 sta preoccupando una buona parte di scienziati, mentre c’è ancora una restante parte che rimane piuttosto cauta sul tema. In ogni caso, si cercano soluzioni in qualsiasi campo per far sì che venga sottratta quanta più anidride carbonica possibile dall’atmosfera, vista come principale responsabile del surriscaldamento globale grazie all'”effetto serra”.

Modificato in laboratorio il batterio dell’Escherichia Coli

Sulla questione sono quindi intervenuti diversi rami della scienza, compreso quello biotecnologico ambientale e l’ingegneria genetica. Sembrerebbe infatti riuscito, stando a quanto riporta il sito “ilbolive.unipd.it” un esperimento che aveva come sua finalità quello di modificare un batterio, nella fattispecie l’Escherichia Coli, per far sì che esso si cibasse di anidride carbonica trasformandola in biomassa secondo la nota legge formulata dal celebre chimico e biologo Lavoisier: “Nulla in natura si crea, nulla si distrugge, ma tutto si trasforma”. Quale trasformazione migliore dunque può subire un batterio se non quello di rendere utile un qualcosa di nocivo per l’uomo?

Scienziati partiti dal punto esattamente opposto

Innanzitutto bisogna premettere che il batterio dell’Escherichia Coli si annida nel nostro intestino e nel colon, vive a spese del nostro organismo, ma non porta né benefici e né danni per il nostro corpo. Esistono però certamente dei ceppi patogeni, ma parlare di questi non è l’obiettivo preposto di quest’editoriale, né tantomeno lo scrivente ha le basi per poterlo fare. Il batterio è però presente ad esempio anche nei mari e ad alte quantità può essere nocivo per l’essere umano: non a caso è il motivo di tanti divieti di balneazione vigenti in Italia. Modificare tale batterio non è stato facilissimo, considerando che gli scienziati partivano dal punto esattamente opposto: in quanto eterotrofo, si ciberebbe naturalmente di glucosio trasformandolo proprio in CO2!