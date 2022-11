Meteo – Impulso polare per la prossima settimana: possibile perturbazione invernale in vista

Condizioni meteo in Italia

Ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano! Perturbazione in azione sulle regioni del centro-sud dopo aver interessato le aree Tirreniche tra ieri e oggi; al momento le zone più colpite risultano quelle del Lazio, con accumuli pluviometrici che localmente hanno superato anche gli 80 millimetri da inizio peggioramento. Piogge più diffuse e sporadiche sul resto del nord Italia mentre il meridione sarà marginalmente interessato (fatta eccezione per Sardegna e Campania). Tra oggi e domani avremo una breve pausa dal maltempo, con molte nubi basse lungo la Pianura Padana.

Meteo domani – Domani Giovedì 17 Novembre è attesa una tregua dalle piogge a seguito del passaggio della perturbazione; sarà possibile ancora qualche piovasco alle prime ore del mattino sui settori Tirrenici della Calabria. Attenzione però tra serata e nottata quando i settori Tirrenici centro-settentrionali saranno nuovamente interessati dall’arrivo di nuove precipitazioni anche a carattere temporalesco. Le zone più interessate potrebbero risultare lo Spezzino, le Alpi Apuane e le zone comprese tra Massa e Livorno. Infatti nella notte tra Giovedì e Venerdì è prevista la formazione di un nuovo minimo di bassa pressione che porterà piogge diffuse e maltempo di stampo autunnale.

Meteo weekend – Come anticipato nella giornata di Venerdì 18 Novembre è attesa la formazione di un largo minimo di bassa pressione sull’Italia, con piogge e temporali diffusi sulla Penisola ma più intensi sulle regioni centrali tirreniche e sulla Sardegna. Con l’arrivo del penultimo weekend di novembre, i principali modelli mostrano l’arrivo di un altro fronte perturbato sul Mediterraneo centrale. La giornata di Sabato vedrà probabilmente spiccato maltempo questa volta soprattutto sulle regioni del Centro-Sud. Entro Domenica poi arriverà anche aria via via più fredda con temperature in calo di qualche grado e neve in montagna. Ancora una fase di maltempo sembra possa configurarsi per la prossima settimana.

Sebbene la distanza temporale sia ancora elevata i modelli matematici iniziano ad intravedere la possibilità di un affondo polare per la prossima settimana: il modello Americano GFS ipotizza l’affondo di una saccatura polare con annessa ciclogenesi sul Tirreno centro-settentrionale. Il vortice di bassa pressione potrebbe richiamare aria fredda in quota, con neve fino a quote di bassa montagna sulle Alpi. Ancora presto per scendere nel dettaglio, ma vi daremo ulteriori ragguagli con i prossimi aggiornamenti meteo!

