METEO – Inizio di AGOSTO SHOCK con possibile IRRUZIONE di MALTEMPO in ITALIA con TEMPORALI e CROLLO TERMICO: la tendenza

Maltempo tra la sera di ieri e prime ore di oggi al sud Italia

L’afflusso di correnti più fresche e instabili ha determinato la formazione di un piccolo fronte perturbato sull’Italia, che tra la serata di ieri e le prime ore di oggi ha innescato la formazione di qualche rovescio o temporale sulle regioni meridionali peninsulari del Paese, in particolare tra Basilicata, Molise e Puglia. Il tempo è comunque rimasto stabile e asciutto altrove, grazie alla presenza dell’Anticiclone di stampo subtropicale.

Assenza di fenomeni sull’Italia

Le condizioni meteo sono andate rapidamente migliorando sull’Italia, dopo il passaggio del suddetto maltempo, apparendo diffusamente stabili fin da questa mattina, con accenno persino a schiarite. Le immagini satellitari mostrano infatti cieli perlopiù sereni o poco o parzialmente nuvolosi, con assenza di fenomeni grazie alla netta predominanza di un campo di Alta pressione di origine africana. Il clima risulta inoltre pienamente estivo sulla nostra Penisola, con temperature che viaggiano intorno alla media del periodo o poco al di sopra.

Finale di luglio e inizio agosto perturbati?

Riassunto quello che è il quadro meteorologico attuale sulla nostra Penisola e trovandoci in una situazione di relativa tranquillità sotto il profilo meteorologico, con la netta predominanza dell’Anticiclone africana sul Mediterraneo centro-occidentale come già scritto precedentemente, proiettiamoci in un’analisi a lungo termine, con i principali centri di calcolo a riferimento: secondo alcune proiezioni di quest’ultimi infatti, si attenderebbe un finale di luglio e un inizio di agosto particolarmente temporaleschi sull’Italia, come vedremo nel prossimo paragrafo.

CONTINUA A LEGGERE.

Agosto potrebbe aprire con piogge, temporali e crollo delle temperature

Un vero e proprio break dell’estate non è previsto nell’imminenza, con l’Anticiclone che continuerà dunque nei prossimi giorni e nella prossima settimana almeno ad essere piuttosto invadente sul Mediterraneo centrale. Tuttavia la discesa di una saccatura depressionaria prevista dall’emissione mattutina del centro di calcolo americano GFS prospetterebbe una dura pausa all’estate, con piogge e temporali anche diffusi e accompagnati da un altrettanto generico crollo delle temperature. Reali possibilità? Al momento poche, ma rimane attualmente un’ipotesi plausibile. Vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.