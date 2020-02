METEO – Inizio Primavera con FREDDO, NEVE e MALTEMPO: i dettagli dello scenario PAZZO

PREVISIONI METEO – Il ritorno del maltempo duraturo non sarebbe più una lontana ipotesi, vediamo i dettagli

METEO – Buongiorno e bentrovati a tutti i lettori del Centro Meteo Italiano. L’inizio della primavera 2020 si presenta come un rebus sotto il profilo meteorologico, con una lotta che si preannuncia funesta tra il vortice polare molto compatto a tutte le quote e la forzante stagionale che invece tende ad accentuare gli scambi meridiani. Secondo l’emissione del modello americano di questa mattina, la prima parte del mese di marzo potrebbe essere caratterizzata da affondo polari sempre più pronunciato con l’anticiclone delle Azzorre che andrebbe a prendere una funzione a metà strada tra un blocco importante ed una posizione invece ben più schiacciata. Questo non solo aprirebbe un periodo fortemente instabile sull’Italia, ma a tratti anche molto freddo e nevoso.

Meteo, ecco i settori più a rischio

Le regioni più colpite risulterebbero, per il momento, quelle centro-settentrionali con manto nevoso in aumento sia sul settore alpino che lungo l’arco appenninico delle regioni centrali. Insomma, tutto ciò che è mancato finora potrebbe arrivare improvvisamente con l’inizio della primavera ma al momento è presto per cercare di azzardare ipotesi più concrete in tal senso. Il modello europeo infatti propone uno scenario più piovoso, ma meno freddo sull’Italia, con la neve che rimarrebbe relegata sui settori alpini.

Il cambio di rotta sembrerebbe essere cosa fatta

I due modelli matematici comunque, a prescindere dall’entità del freddo che raggiungerà la nostra Penisola, sembrerebbero proporre un cambi di rotta piuttosto netto con l’arrivo della primavera meteorologica e di conseguenza un generale cambio di pattern con il maltempo pronto a stazionare sul Mediterraneo per 7-10 giorni.