METEO – Inizio prossima settimana sull’ITALIA ancora tra CALDO AFRICANO e MALTEMPO. La TENDENZA

I principali modelli mostrano per il weekend l’arrivo di una perturbazione atlantica . Nella giornata di sabato un saccatura depressionaria si andrà ad estendere verso la Penisola Iberica portando flussi umidi sulle regioni settentrionali con molte nubi ed anche qualche pioggia mentre al Centro-Sud porterà avvezione di aria calda dal continente africano. Nella giornata di domenica invece la saccatura atlantica andrà a transitare con un cavo d’onda sulla Penisola Italiana, portando forte maltempo ad iniziare dalla serata di sabato al Nord-Ovest e poi durante la giornata di domenica anche sul resto del Centro-Nord. Su queste regioni avremo anche un calo delle temperature. Al Sud e sulla Sicilia avremo invece solo il transito di qualche nube grazie alla presenza dell’alta pressione e le temperature si aggireranno ancora intorno ai 40°C. Nel frattempo un nuovo affondo atlantico raggiunge la Penisola Iberica. Vediamo ora la tendenza meteo per l’inizio della prossima settimana.

Nelle giornate di domani e venerdì avremo un rinforzo dell’alta pressione sul Mediterraneo grazie ad una leggera rimonta dell’anticiclone africano. Questo porterà maggiora stabilità atmosferica sulla Penisola Italiana, con tanto sole al Centro-Sud accompagnato anche da caldo africano , con temperature oltre i 40°C su Puglia, Basilicata e Sicilia. Al Nord invece avremo maggiore stabilità rispetto ai giorni precedenti, ma non mancheranno temporali sulle Alpi e con locale sconfinamento , mentre sugli altri settori del settentrione avremo cieli sereni o poco nuvolosi.

La situazione sinottica attuale mostra una vasta area depressionaria sull’Europa centro-occidentale e centrata sulle Isole Britanniche e con il flusso instabile ad essa associato va a lambire la Penisola Italiana. Più a sud troviamo un vasto campo di alta pressione esteso su tutto il Mar Mediterraneo e in rinforzo nel corso delle ore. Sull’Italia avremo cosi tempo stabile e soleggiato sulle regioni centro-meridionali mentre al Nord avremo piogge e temporali specie sui settori alpini di Piemonte e Lombardia .

Tendenza inizio prossima settimana

Stando agli ultimi aggiornamenti del modello matematico americano GFS, un nuovo affondo atlantico raggiungerà il comparto Iberico tra le giornate di domenica e lunedì e poi tenderà a muoversi verso levante. L’inizio della prossima settimana vedrà dunque ancora instabilità a Nord con piogge e temporali mentre sarà più stabile al Centro-Sud. Tale saccatura, in moto verso levante, interesserà l’Italia nella giornata di martedì portando un nuovo peggioramento delle condizioni meteo. In tale giornata è infatti atteso forte maltempo al Nord e qualche acquazzone e temporale anche sulle regioni centrali e sulla Sardegna. Su queste regioni avremo anche un nuovo calo delle temperature con massime sotto i 22-23°C al Nord e comunque inferiori ai 32-33°C su Centro, Sardegna Pianura Padana. Più stabile invece al Sud e Sicilia accompagnate da temperature roventi. A seguire potremmo avere un’alternanza tra rimonte dell’anticiclone africano e perturbazioni atlantiche. Ricordiamo che si tratta di una tendenza e che l’indice di attendibilità è basso. per questo vi invitiamo a seguire gli aggiornamenti che troverete sul nostro sito internet.