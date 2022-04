METEO – Insiste il MALTEMPO sull’ITALIA, ma per fine APRILE torna la STABILITA’

Condizioni meteo attuali

Buona festa della liberazione cari lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione meteo attuale che vede un vasto campo d’alta pressione alle alte latitudini europee, con valori di pressione fino a 1025 hPa tra Scandinavia e Islanda. Sull’Europa centrale una serie di perturbazioni di matrice atlantica alimentano un flusso perturbato complice del maltempo al nord Italia. Vediamo come saranno le condzioni meteo per questa giornata festiva.

Festa della liberazione con Italia divisa in 2

Meteo oggi – Tempo ancora incerto per l’avvio di questa settimana, con pressione in aumento ma ancora piogge e instabilità al settentrione: da non escludersi quest’oggi precipitazioni su gran parte del settentrione con fenomeni nevosi al di sopra dei 2000 metri di altitudine ed instabilità in Appennino tra Toscana, Marche, Umbria, Lazio e Abruzzo. Sardegna e Campania vedranno il transito di nuvolosità, ma in un contesto più asciutto. Fenomeni estesi anche nelle ore serali, mentre all’estremo sud avremo cieli per lo più sereni. Di seguito vediamo la tendenza per la settimana corrente.

Aprile termina con il ritorno dell’alta pressione

Tendenza meteo – L’ultima settimana di aprile vedrà condizioni meteo in miglioramento su tutta la penisola: l’alta pressione si andrà ad estendere sul bacino Mediterraneo da metà settimana, garantendo tempo più stabile e temperature più miti in Italia. Da non escludersi tuttavia una partenza di maggio all’insegna del maltempo, ma vediamo perché.