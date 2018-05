Meteo Italia: settimana con tempo instabile o perturbato, piogge e temporali anche intensi specie al pomeriggio.

METEO: instabile o perturbato in ITALIA per gran parte della settimana, 7 maggio 2018 – Insiste sul Mediterraneo centro-orientale una vasta circolazione depressionaria con aria fresca e instabile, la quale porterà per gran parte della settimana condizioni meteo instabili o perturbate in Italia. Nella giornata odierna piogge e temporali anche intensi interesseranno soprattutto Alpi, Piemonte, Liguria e zone interne del Centro-Sud con fenomeni in sviluppo lungo la dorsale appenninica e in movimento poi verso le coste tirreniche. Ma le previsioni meteo non cambieranno molto anche per i prossimi giorni. Fino a Venerdì 11 maggio infatti piogge e temporali la faranno da padroni specie nelle ore pomeridiane e serali. I fenomeni si svilupperanno principalmente sui rilievi interni per poi muoversi secondo i venti in quota prevalenti. Questi in Italia si disporranno prima dai quadranti orientali e poi da quelli occidentali cosicché anche se in momenti diversi molte regioni saranno coinvolte dalle precipitazioni. Quale evoluzione meteo in Italia per la metà di maggio? […]