METEO – INSTABILITÀ in aumento con PIOGGE e TEMPORALI pronti a colpire diverse regioni, ecco quando e dove

Meteo, la situazione sinottica

Meteo – Buon weekend e ben ritrovati dal Centro Meteo Italiano a tutti gli affezionati lettori! La situazione sinottica a scala europea è caratterizzata dalla presenza di un vasto campo altopressorio sull’Europa centro-occidentale, in estensione fin verso la Scandinavia dove posiziona i suoi massimi barici pari a 1030 hPa. Di conseguenza una saccatura scivola sull’Europa orientale, estendendosi parzialmente nelle prossime ore anche alle nazioni centrali ed al Mediterraneo settentrionale con tempo in graduale peggioramento anche sull’Italia.

Torna l’instabilità sull’Italia

Meteo – L’aumento dei geopotenziali sul Mare del Nord, favorisce un graduale cedimento del campo barico sul centro Europa; in tal modo l’aria instabile collegata alla saccatura in transito sul centro-est Europa, riuscirà a raggiungere anche l’Italia, dove è previsto il ritorno dell’instabilità tra il weekend e l’avvio della prossima settimana. Torneranno piogge e temporali a carattere irregolare, oltre ad un calo delle temperature, seppur ancora in un contesto climatico gradevole.

Fronte instabile in arrivo al nord nelle prossime ore

Meteo – La pressione sta già facendo registrare una flessione sull’Italia, favorendo l’intrusione di correnti più umide. Un blando sistema nuvoloso sta transitando sulla Sicilia, portando qualche locale acquazzone, in estensione nelle prossime ore anche alla Calabria meridionale. Nuvolosità in deciso aumento sulle regioni settentrionali, dove seguiranno piogge sui settori alpini e prealpini nel corso del pomeriggio; acquazzoni e temporali tenderanno ad estendersi a gran parte del Triveneto nel corso del pomeriggio ed entro la sera anche alla Lombardia e Piemonte. Nottetempo piogge e temporali insisteranno sul Piemonte, estendendosi anche alla Liguria di Ponente; deboli piogge o pioviggini raggiungeranno anche l’Emilia-Romagna, Marche, Umbria orientale ed Abruzzo. Instabilità in aumento tra domani e lunedì, vediamo maggiori dettagli nella prossima pagina.

