Meteo – Instabilità in Italia tra oggi e domani, da metà settimana esplode la primavera con massime oltre 20°C

Goccia fredda in quota in transito sull’Italia

Salve e ben ritrovati cari amici del Centro Meteo Italiano. Una piccola saccatura depressionaria con una goccia fredda in quota è in transito sul Mediterraneo centrale. Questo porta un peggioramento delle condizioni meteo in Italia tra oggi e domani. Ma un promontorio anticiclonico è in rimonta da sud-ovest sul Mediterraneo ed entro metà settimana raggiungerà il Mediterraneo centrale portando stabilità e rialzo termico.

Residue piogge domani al Sud Italia

Il maltempo interesserà l’Italia soprattutto nella giornata odierna, con piogge e acquazzoni sparsi prima sulle regioni centrali e poi anche al Sud entro la serata. Residui fenomeni interesseranno il Paese anche nella giornata di domani, come vediamo nelle seguenti previsioni meteo per domani 21 marzo: Al Nord: Al mattino foschie o nubi basse su pianure e coste ma con tempo asciutto, maggiori schiarite altrove. Al pomeriggio nuvolosità in transito al Nord-Ovest ma con tempo asciutto e ampie schiarite al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito. Al Centro: Al mattino nuvolosità irregolare sui settori adriatici con locali piogge sull’Abruzzo, maggiori spazi di sereno altrove. Al pomeriggio nubi sparse e schiarite su tutti i settori ma con tempo asciutto, isolate piogge sull’Appennino centrale. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto con nuvolosità irregolare in transito. Al Sud e sulle Isole: Al mattino tempo instabile con piogge e temporali sparsi su Molise, Puglia, Basilicata e zone interne della Campania, variabilità asciutta altrove. Al pomeriggio ancora tempo instabile sulle regioni Peninsulari con piogge e acquazzoni sparsi, più asciutto altrove. In serata tornano condizioni di tempo asciutto ovunque ma con nuvolosità irregolare in transito.

Rimonta l’alta pressione portando stabilità e clima primaverile

Un promontorio anticiclonico attualmente in espansione verso la Penisola Iberica, entro metà settimana raggiungerà il Mediterraneo centrale, con valori di pressione al suolo fino a 1020 hPa nella seconda parte di settimana. Questo riporterà condizioni meteo stabili e asciutte in Italia, con cieli per lo più soleggiati al Sud e nuvolosità in transito al Centro-Nord a causa di infiltrazioni di aria umida da sud-ovest. Stabilità atmosferica con infiltrazioni umide che porteranno anche la presenza di foschie e nubi basse su coste e pianure. Temperature che tenderanno ad aumentare, portandosi su valori anche di 4-6 gradi sopra la media del periodo, rendendo cosi il clima primaverile, con massime fino a 20°C o anche leggermente superiori su molte città.

CONTINUA A LEGGERE​

Tendenza meteo: due rapidi passaggi perturbati in sequenza sul finale di marzo

La distanza temporale è ancora elevata ma volendo tracciare una tendenza meteo fino al termine di marzo non possiamo non notare il passaggio di almeno due rapide perturbazioni atlantiche sul Mediterraneo centrale. Il modello GFS mostra un primo peggioramento tra Domenica e Lunedì e poi un secondo proprio negli ultimi due giorni di marzo. Peggioramento meteo del prossimo weekend confermano anche dal modello europeo ECMWF.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia nelle prossime ore e nei prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.