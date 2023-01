Meteo – Intensa perturbazione in arrivo in Italia: allerta neve, ecco le zone interessate

Condizioni meteo in Europa e in Italia

Salve cari amici del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica che mostra una possente ciclogenesi presente alle alte latitudini europee, nello specifico tra Islanda e Gran Bretagna, con valori di pressione al suolo fino a 960 hPa. Il flusso umido principale tende a scivolare verso sud, raggiungendo anche le medio-basse latitudini europee. Campo d’alta pressione disteso sul bacino del Mediterraneo centro-occidentale, con valori barici attorno ai 1020 hPa, è in progressivo indebolimento. Di seguito vediamo le previsioni meteo dettagliate per la giornata odierna.

Previsioni meteo per la giornata odierna

Meteo oggi – Queste le previsioni meteo per oggi 8 Gennaio: AL NORD: Al mattino molte nuvole su tutte le regioni al Nord-Ovest e neve sui rilievi alpini oltre i 1000-1300 metri. Al pomeriggio fenomeni in estensione anche al Nord-Est. In serata si rinnovano condizioni di maltempo con acquazzoni e temporali; neve sulle Alpi fin verso i 1000-1300 metri. AL CENTRO: Al mattino tempo stabile con cieli sereni e locali addensamenti anche bassi tra Toscana, Umbria e Lazio. Al pomeriggio precipitazioni attese sulla Toscana; per lo più invariato altrove. In serata piogge in estensione alle regioni del versante tirrenico. AL SUD E SULLE ISOLE: Al mattino tempo stabile con prevalenza di cieli sereni e locali addensamenti anche bassi su settori tirrenici e Sardegna. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata peggiora sulla Sardegna con piogge sparse; condizioni meteo invariate altrove.

Focus maltempo: ecco quanto accadrà nel corso della giornata odierna

Il peggioramento della giornata odierna sarà caratterizzato da precipitazioni che si sposteranno gradualmente da ovest verso est. Tornerà la neve sulle Alpi dopo un lungo periodo di assenza, con accumuli consistenti a partire dai 1000-1200 metri. Nubi in progressivo aumento sul resto del Paese con piogge in arrivo dal pomeriggio sulla Toscana e nel corso della sera-notte anche su Sardegna, Umbria, Marche, Lazio e nord della Campania con possibili temporali sui settori tirrenici. Prossima settimana al via con il maltempo: piogge e temporali anche intensi sui settori del medio-basso Tirreno. Residui fenomeni sul Triveneto e settori alpini con nevicate fin sotto i 1000 metri. Neve che tornerà ad imbiancare anche l’Appennino, specie centro-settentrionale, a partire dai 1300-1500 metri, in calo dalla sera fino ai 1200-1300 metri. Vediamo infine il bollettino di Vigilanza della Protezione

Bollettino di Vigilanza della Protezione Civile: torna la neve al nord Italia

In virtù di quanto detto finora, il Dipartimento Nazionale di Protezione Civile ha emanato il seguente bollettino di Vigilanza valido per la giornata odierna: ”

Precipitazioni:

– da sparse a diffuse, anche a carattere di rovescio o temporale in particolare nella seconda parte della giornata, su Liguria centro-orientale, settori settentrionali della Toscana, crinali dell’Appennino emiliano e settori orientali del Friuli Venezia Giulia, con quantitativi cumulati generalmente moderati, fino a elevati su Liguria di Levante, alta Toscana e puntualmente sui citati settori emiliani;

– sparse, anche a carattere di rovescio o temporale in particolare nella seconda parte della giornata, sui restanti settori di Toscana e Friuli Venezia Giulia, sui settori alpini e prealpini orientali della Lombardia, sul Trentino meridionale e sui settori prealpini del Veneto, con quantitativi cumulati puntualmente moderati;

– da isolate a sparse sul resto del Nord e della Sardegna e, prevalentemente dalla serata, su Marche, Umbria, Lazio, settori occidentali e rilievi del versante orientale dell’Abruzzo, Molise occidentale, Campania e settori tirrenici di Basilicata e Calabria centro-settentrionale, con quantitativi cumulati deboli.

Nevicate: al di sopra degli 1000-1300 m sui settori alpini, localmente a quote inferiori su Alto Adige e Valle d’Aosta, con apporti al suolo generalmente moderati.”

