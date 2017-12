Meteo: intenso maltempo nelle prossime ore su alcune regioni. Possibili criticità

Meteo: intenso maltempo nelle prossime ore su alcune regioni. – Un intenso peggioramento delle condizioni meteo è in atto sull’Italia, a cominciare da ovest. La giornata festiva vedrà infatti le prime piogge su Sardegna, Liguria, parte del Piemonte, Lombardia e alta Toscana. Locali manifestazioni temporalesche non sono escluse sulla Liguria orientale con la provincia di La Spezia che potrebbe risultare quella più colpita e con fenomeni anche piuttosto abbondanti. Piogge e temporali nel corso della serata si estenderanno poi a tutto il nord e al versante tirrenico centrale, preludio di un peggioramento più intenso atteso nella giornata di mercoledì 27 dicembre, che potrebbe essere critica per numerose regioni.