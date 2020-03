METEO – INVERNO ai titoli di coda? NO, GELO e NEVE in arrivo in ITALIA, e la PASQUA? Ecco nuovi aggiornamenti

Meteo: arriverà la PRIMAVERA in ITALIA da Sabato 21 Marzo?

Avremo il cambio di stagione anche stando il calendario astronomico e passeremo così dall’Inverno alla Primavera, e allora da Sabato 21 Marzo maniche corte e accantonati cappotti e cappello? No, sull’Italia e più in generale nella prossima settimana farà molto freddo, più che nel mese di Febbraio quando le temperature medie raggiungevano valori anche di 5-7°c oltre la media di riferimento. Quella di oggi sarà l’ennesima giornata di bel tempo in Italia e dal clima tipicamente primaverile, tra domani e Sabato avremo della variabilità prevalentemente asciutta in Italia , da Domenica cambia tutto invece con precipitazioni in arrivo e dalla serata anche un sensibile calo delle temperature.

Colpo di scena con le conferme sul Clamoroso ritorno dell’INVERNO

Niente Primavera nella prossima settimana, bensì freddo e neve in Italia confermati dalle ultime uscite dei principali modelli meteo. Cosa ci attendiamo dalla giornata di Domenica? In questi giorni è in atto una nuova rimonta anticiclonica in Italia, sole e clima gradevole in molte regioni. La terza settimana del mese di Marzo trascorre così all’insegna del tempo stabile su quasi tutta Italia. Tuttavia, l’anticiclone non avrà fissa dimora in Italia, per l’ ultima settimana di Marzo correnti molto più fredde dal polo nord fin sull’Europa e perchè no, anche sull’ Italia vengono confermante ancora e con esse anche il freddo e la neve fino a quote molto basse specie sulle regioni adriatiche.

Meteo Italia: conferme sul colpaccio dell’ INVERNO entro la fine di marzo

Fondamentali conferme arrivano alle prime ore dell’alba di stamani da parte dei principali modelli meteo sulla sfuriata dell’Inverno in Italia per la prossima settimana, potrebbe essere uno dei eventi di gelo e neve tardiva potenzialmente tra i più pericolosi degli ultimi 20 anni. Le regioni adriatiche e il nord-est potrebbero essere i settori più a rischio freddo e neve fino a quote pianeggianti con valori di temperatura fino a -7°c alla quota di geopotenziale di 850 hPa.