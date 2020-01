METEO – INVERNO in STAND-BY, ma ATTENZIONE ad una possibile ONDATA di GELO ARTICO in arrivo in ITALIA, ecco quando

L’Anticiclone torna a caratterizzare il clima della nostra Penisola

Dopo una fase fredda che ha caratterizzato un paio di giorni e anche la festività dell’Epifania grazie allo scorrimento di correnti artiche provenienti dai quadranti orientali a causa di una saccatura in affondo principalmente sulla penisola balcanica, è tornato alla carica l’Anticiclone di matrice azzorriana che si estende dalle Isole delle Azzorre e arriva ad avvolgere gran parte dell’Europa centro-occidentale. Anche dunque la nostra Penisola ne è interessata, con condizioni meteo generalmente stabili e tempo in prevalenza asciutto.

L’inverno prosegue il letargo anche per la seconda decade

Un super Anticiclone di origine azzorriana si distenderà dunque lungo i paralleli estendendosi dalle Isole Azzorre fino a raggiungere di fatto parte dell’Europa centro-occidentale. La seconda decade di gennaio potrebbe passare quindi in prevalenza sotto le più miti correnti anticicloniche, con condizioni meteo di generale e prevalente stabilità e cieli che risulteranno soleggiati o poco nuvolosi, con qualche nebbia in Pianura Padana.

Possibile svolta invernale in terza decade?

In molti, appassionati di meteorologia e non, si staranno chiedendo quando è che terminerà questa fase di prolungata stabilità in Italia che richiama tutto meno che la stagione invernale, nonostante comunque le temperature che ne risulteranno saranno in linea con il periodo o leggermente al di sopra. Stando agli ultimissimi aggiornamenti del modello americano GFS, la situazione potrebbe sbloccarsi in favore del ritorno del freddo per la terza decade. Proseguiamo con ordine nei successivi paragrafi.