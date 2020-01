METEO – INVERNO italiano tenuto ostaggio dal VORTICE POLARE: a un bivio tra FREDDO e ANTICICLONE, i dettagli

Inverno fin qui anonimo sulla nostra Penisola

La stagione invernale ha fin qui deluso le aspettative di molti appassionati di freddo e neve in Italia e non solo. Il mese di gennaio è infatti passato prevalentemente all’insegna del predominio anticiclonico non solo sulla nostra Penisola, ma su gran parte del vecchio continente, soprattutto del settore centro-occidentale. Qualche volta la cupola anticiclonica non ha esitato ad estendersi anche su latitudini più settentrionali, interessando la Scandinavia con qualche record di caldo in Norvegia registrato qualche giorno dopo Capodanno.

Vortice polare molto compatto fin ora

Il principale responsabile a cui additare un inverno fin qui scarno di piogge, di maltempo e di freddo, è unicamente il vortice polare. Grazie alla compattezza del vortice polare infatti, la corrente a getto ha subito un innalzamento a latitudini più settentrionali, con il conseguente allontanamento delle perturbazioni dall’Italia. Ne è risultato quindi un gennaio piuttosto secco e anticiclonico sulla nostra Penisola e anche spesso oltre la media del periodo.

L’indice NAM si dimostra ancora una volta una sentenza

Spesso l’indice NAM (acronimo di North Anular Mode) si è rivelato in passato una vera e propria sentenza per gli inverni di queste latitudini. Neanche quest’anno ha fatto eccezione: varcando la soglia positiva di +1,5 infatti, ha pienamente descritto la predisposizione barica a cui andavamo incontro nel mese di gennaio. Ricordiamo che l’indice NAM non è altro che un indice che misura la differenza di pressione atmosferica esistente tra la colonna d’aria verticale del Polo Nord e quella delle latitudini più meridionali.