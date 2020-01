METEO – INVERNO ostaggio di un SUPER VORTICE POLARE potrebbe riprendersi la scena, ecco quando e perché

Il maltempo però non si ferma ad interessare le sole regioni settentrionali, ma durante la nottata si è esteso anche verso meridione interessando inevitabilmente il versante tirrenico. Qui i fenomeni fin ora hanno colpito e stanno tutt’ora colpendo queste aree in maniera non così intensa, se non localmente. Gli accumuli che ne risultano fin qui sull’ Italia centro-settentrionale sono generalmente deboli e puntualmente moderati.

Warming stratosferico grazie alla ripartenza dell’onda pacifica

E’ da molto tempo che i principali centri di calcolo mostrano la ripartenza dell’onda pacifica (wave1) alla quota di 10hPa in piena stratosfera. Il riscaldamento a quote così elevate, dato ormai l’avvicinamento al target in esame (primi di febbraio), sembra confermato, ma il dubbio resta circa la propagazione di tale riscaldamento in troposfera. Nel caso in cui questo avvenisse, ritroveremo dopo la metà di febbraio un vortice polare dislocato sul comparto euroasiatico, con risvolti freddi non solo in Italia, ma in gran parte di Europa. Ma i primi segnali in tal senso potremo riscontrarli solamente nei prossimi giorni, pertanto vi invitiamo a rimanere aggiornati sul nostro sito.