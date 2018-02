Diversi elementi propendono verso un’importante fase invernale entro la fine di febbraio, evoluzione meteo altamente incerta.

METEO INVERNO: possibile evento importante sul finale di stagione anche se ancora di difficile lettura, 15 febbraio 2018 – Evoluzione meteo per l’ultima parte dell’inverno che mostra diversi elementi favorevoli per un evento, anche di rilievo, sull’Europa entro la fine di febbraio 2018. Lo stratwarming in questi giorni è ormai una realtà così come la divisione del vortice polare stratosferico e la propagazione di tali anomalie anche verso la troposfera. Tutto ciò di tradurrà in un cambio di direzione della circolazione globale da antioraria ad oraria (guardando dall’alto il Polo Nord). Questo significa che diverrà altamente probabile che masse d’aria molto fredda provenienti dalla Russia o dal Polo raggiungano l’Europa e magari anche il Mediterraneo. Stante questa evoluzione meteo per l’ultima parte dell’inverno le domande potrebbero essere: l’Italia verrà coinvolta da un’ondata di gelo e neve di forte intensità? Quando potrebbe avvenire ciò? Per il momento possiamo limitarci ad affermare che il continente Europeo sarà target di aria molto fredda ma se questa prenderà la via Iberica, Balcanica o magari proprio verso l’Italia è impossibile dirlo adesso […]