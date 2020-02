METEO – IRRUZIONE ARTICA in arrivo in ITALIA con NEVE a BASSA QUOTA, ecco quando

L’Alta pressione è nuovamente in rotta sull’ Italia dopo una breve ritirata durata neanche 24 ore grazie al veloce peggioramento che ha attraversato tutta la nostra Penisola nella giornata di ieri, San Valentino . Ciò ha già apportato fin da questa mattina un netto miglioramento delle condizioni meteo su tutto il territorio nazionale, con i cieli che anche ora risultano in prevalenza sereni o al più disturbati dal rapido passaggio di nuvolosità innocua.

Neve a quote basse sul versante adriatico?

Stando alle attuali emissioni modellistiche dei principali centri di calcolo, le aree maggiormente interessate dal prossimo affondo artico dovrebbero essere quelle del versante adriatico a causa della deriva orientale della saccatura stessa, che colpirà in ogni caso principalmente la penisola balcanica. Mentre le regioni adriatiche avranno a che fare presumibilmente con nevicate intorno a quote di collina o bassa collina (anche grazie al fenomeno dell’Adriatic Snow Effect), il versante tirrenico sarà nuovamente sotto l’influenza della ventilazione di tramontana, con i cieli che risulteranno come consuetudine in questi casi in prevalenza soleggiati.