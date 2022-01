METEO – IRRUZIONE di MALTEMPO in arrivo con NEVE anche in pianura, la Protezione Civile dirama l’ALLERTA

Serata di maltempo, seppur molto localizzato

Si sta andando verso un graduale miglioramento delle condizioni meteo nel corso della serata corrente, nonostante questo comunque non mancano eccezioni molto localizzate di maltempo che riguardano non solo alcune aree meridionali, come ad esempio la Calabria tirrenica, ma anche le aree dell’estremo nordovest, in particolare le Alpi di sponda soprattutto estera. Tale miglioramento sarà solamente temporaneo, come vedremo nel presente editoriale.

Domani maltempo invernale, con neve finanche in pianura

Un affondo perturbato di stampo polare marittimo interesserà la nostra Penisola nella giornata di domani domenica 9 gennaio e porterà maltempo abbastanza diffuso e dai connotati pienamente invernali. Esso colpirà infatti i settori centro-meridionali portando neve a quote bassissime e in alcuni casi fino in pianura come ad esempio in Emilia-Romagna, Marche e zone interne abruzzesi, specie del teramano. Neve a quote collinari o di bassa collina sul resto del centro, con interessamento delle zone interne della Toscana e del viterbese. Sarà pioggia fino a quote di alta collina o bassa montagna nel Lazio. Al meridione la neve si attesterà a partire dai 900/1.100 metri. PER TUTTI I DETTAGLI SULLE PREVISIONI METEO DELLA VOSTRA CITTA’, CONSULTATE IL NOSTRO SITO.

Ecco il bollettino della Protezione Civile

Riassunto brevemente il quadro meteorologico attuale e delle prossime ore, vi riportiamo il bollettino di vigilanza meteorologica emesso oggi dalla Protezione Civile e valido per domani: Precipitazioni: sparse, anche a carattere di rovescio o temporale, su Sicilia settentrionale, Calabria meridionale e tirrenica, Basilicata tirrenica e Campania meridionale, con quantitativi cumulati da deboli a moderati; sparse, anche a carattere di rovescio o breve temporale, su settori orientali di Emilia Romagna e Veneto, regioni centrali e resto del Sud, con quantitativi cumulati deboli, puntualmente moderati su Marche, Abruzzo, Molise e Puglia settentrionale. Nevicate: fino a quote collinari, localmente fino a quote basse, su Valle d’Aosta, Veneto ed Emilia Romagna orientali, Marche ed Abruzzo; fino a quote di alta collina sul resto del Centro e dalla serata sulle zone interne del Sud; apporti generalmente moderati, localmente abbondanti sulle zone interne di Marche, Abruzzo, Molise e sulle Alpi occidentali. Visibilità: nessun fenomeno significativo. Temperature: minime in sensibile diminuzione al Sud, massime in locale sensibile diminuzione al Centro. Venti: forti nord-occidentali, con rinforzi di burrasca, sulla Sardegna e sulla Sicilia; localmente forti nord-occidentali sui settori tirrenici centro-meridionali, con rinforzi sulle coste. Mari: agitati il Mare ed il Canale di Sardegna e lo Stretto di Sicilia; molto mossi i restanti bacini occidentali e meridionali, tendente ad agitato il Tirreno e localmente il Mar Ligure. Fonte: Sito del Dipartimento della Protezione Civile – Presidenza del Consiglio dei Ministri.

