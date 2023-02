Meteo – Irruzione di maltempo in arrivo la prossima settimana con possibilità di neve a bassa quota: la tendenza

Condizioni di tempo stabile in Italia

Nella giornata odierna le condizioni meteo all’interno della nostra Penisola risultano generalmente stabili e asciutte, così come nei giorni precedenti, con gli effetti di una cupola anticiclonica di matrice subtropicale predominanti al suolo. L’avanzamento di alcune schiarite sta interessando il settore tirrenico, dopo che quest’ultimo è venuto interessato da un aumento (improduttivo, in termini precipitativi) di nuvolosità nella giornata di ieri. Le temperature, in ogni caso, si mostrano in linea con la media del periodo o ad essa superiori, soprattutto al nord.

Anticiclone tiene sotto scacco l’Italia nel Weekend

Lo stesso campo di Alta pressione terrà sotto scacco l’Italia anche nei prossimi giorni, i cui effetti che pertanto saranno ancora una volta predominanti sullo stivale: le condizioni meteo infatti si manterranno generalmente stabili e asciutte e accompagnati da cieli perlopiù sereni o da poco a parzialmente nuvolosi. Maggiore nuvolosità potrebbe transitare solo sul versante tirrenico e portare addirittura qualche isolato piovasco, in particolare in Liguria.

Cambia tutto per inizio settimana, prosegue dominio anticiclonico

Se negli scorsi giorni l’evoluzione sinottica prospettata dai principali centri di calcolo sembrava promettere l’arrivo quantomeno di un calo delle temperature ad inizio della prossima settimana, con qualche nota di maltempo sul versante adriatico, lo scenario è completamente cambiato in favore di un possente Anticiclone che stazionerà sul Mediterraneo centro-occidentale fino a metà settimana. Dopodiché è possibile uno sblocco, come vedremo nel prossimo paragrafo.

Irruzione di maltempo artico da giovedì prossimo?

Un’irruzione di maltempo sembra prospettarsi per la seconda metà della prossima settimana e più precisamente a partire da giovedì 23 febbraio sulla nostra Penisola e sul Mediterraneo centrale, con l’affondo di una saccatura di origine artica che potrebbe innescare una ciclogenesi responsabile di instabilità diffusa e di un calo delle temperature, che eventualmente riporterebbe anche la neve a quote basse. Il condizionale è tuttavia d’obbligo data la distanza temporale, per una tendenza che necessita di conseguenza di ulteriori conferme: vi invitiamo pertanto a seguire i prossimi aggiornamenti sul nostro sito.

