METEO – IRRUZIONE di MALTEMPO pronta a colpire l’ITALIA, ma persiste il CALDO AFRICANO, i dettagli

Temporali in azione su alcuni settori settentrionali

In queste ore temporali stanno interessando in forma localizzata o al più sparsa alcune zone settentrionali della nostra Penisola a causa dei primi spiragli instabili provenienti da una saccatura atlantica in progressivo avvicinamento dai quadranti nordoccidentali. L’Anticiclone rimane tuttavia dominante sulla nostra Penisola, dove si evidenziano condizioni di prevalente stabilità accompagnate da un clima pienamente estivo.

Prossime ore temporaneo miglioramento

Il maltempo dunque interessa solo aree specifiche e circoscritte della nostra Penisola a causa dei primi influssi instabili provenienti da una saccatura in procinto di affondare sull’Europa centrale. Nelle prossime ore tuttavia le condizioni meteo appariranno in miglioramento anche nelle aree coinvolte dall’instabilità: è infatti attesa una graduale attenuazione e successiva cessazione dei fenomeni, con isolati rovesci o temporali che potrebbero colpire ad oltranza solo l’arco alpino dell’estremo nordovest. Il miglioramento in ogni caso risulterà solo temporaneo.

Prossimi giorni irruzione di maltempo sulle regioni settentrionali

Nel corso dei prossimi giorni le condizioni meteo andranno ulteriormente peggiorando sulle regioni settentrionali, proprio a causa dell’avvicinamento della suddetta saccatura di origine atlantica, in affondo sui Paesi europei centrali. Tale evoluzione porterà piogge e temporali sparsi o addirittura diffusi sulle regioni settentrionali accompagnate da un calo delle temperature, stando almeno a ciò che prospettano i principali centri di calcolo. I rovesci localmente potrebbero assumere carattere molto intenso e di nubifragio con possibili grandinate. E al centro-sud come sarà la situazione?

