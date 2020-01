METEO ITALIA – AFFONDO ARTICO in arrivo sulla nostra Penisola, con CROLLO TERMICO, tutti i dettagli

Promontorio anticiclonico in estensione lungo il Mediterraneo centro-occidentale

Come da un paio di giorni a questa parte il tempo in Italia è fortemente condizionato dall’arrivo di un vasto promontorio anticiclonico di origine azzorriana che si è esteso dalle omonime Isole e ha interessato gran parte dell’Europa centro-occidentale, apportando condizioni meteo di generale stabilità con tempo asciutto anche sulla nostra Penisola. Le temperature risultano generalmente al di sopra della media del periodo, soprattutto per quanto riguarda i valori massimi.

Nebbie da avvezione in Pianura Padana e vallate italiane

In un contesto anticiclonico non sono comunque mancate le nebbie soprattutto in molte aree della Pianura Padana. Queste non mancheranno neanche nei prossimi giorni in quanto sono tipiche nebbie “di avvezione”. Questo fenomeno si genera quando sopra un suolo più freddo scorre aria più mite apportata dall’Anticiclone, situazione che si riscontra più facilmente sul finire dell’inverno o per l’inizio della primavera, ma che talvolta non è rarissimo trovarlo anche in piena stagione invernale.

Parentesi invernale in arrivo da domenica 5?

Il dominio anticiclonico potrebbe essere momentaneamente spezzato a partire dalla giornata di domenica 5 gennaio, quando una saccatura di origine artico continentale porterà con sé dunque molto freddo e tenterà di affondare sul nostro Paese riuscendoci però solo parzialmente. Essa scorrerà infatti lungo il bordo orientale dell’Alta pressione, riuscendo comunque ad apportare un calo termico sensibile sulla Penisola italiana con qualche nevicata sulle regioni adriatiche, come vedremo.