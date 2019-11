METEO ITALIA – Affondo POLARE in arrivo in ITALIA con forti PIOGGE e possibili NUBIFRAGI. Torna la NEVE, ecco dove

Per il fine settimana ormai imminente è previsto in Italia un affondo polare. A livello sinottico una saccatura di origine atlantica dovrebbe staccarsi da un’ampia area di bassa pressione presente sulle Isole Britanniche e colpire dapprima la Francia durante la serata odierna, e successivamente anche il nostro Paese. La tipica caratteristica che contraddistingue fisicamente questo tipo di aria dalle altre è che essa conserva ad alte quote il cuore gelido della sua origine, ma viene mitigata nei bassi strati atmosferici dal suo attraversamento in Oceano.

Torna la neve sulle Alpi a quote medie

Ed è proprio per questa particolarità fisica, che nel weekend ormai imminente, il calo termico non si sentirà tanto in pianura quanto in montagna: la quota neve già a partire da questa sera in realtà è prevista nettamente in crollo fino a raggiungere i 1400/1500 metri. Si tratterà infatti della prima neve stagionale per molte località alpine poste al di sotto dei 1800/1900 metri, con nevicate anche abbondanti e accumuli che per il finire della giornata di domenica 3 novembre potranno misurare fino ad oltre mezzo metro di altezza.