METEO ITALIA: qualche pioggia e calo delle temperature nei prossimi giorni, poi sarà di nuovo anticiclone?

METEO: ITALIA ai margini del calo termico in settimana, poi potrebbe tornare l’anticiclone, 22 settembre 2018 – L’anticiclone delle Azzorre rimonta sul Mediterraneo occidentale portando condizioni meteo di nuovo stabili in Italia, ma non ovunque. Sulle regioni meridionali infatti, specie la Sicilia, avremo ancora la possibilità di qualche temporale sparso. Instabile anche al Nord-Est dove il transito di correnti più umide in quota porterà qualche pioggia e temporali specie su Trentino alto Adige e Friuli. Nella prima parte della prossima settimana ci attendiamo poi un calo delle temperature, più sensibile al Nord-Est e lungo l’Adriatico. Un fronte freddo in discesa verso l’Europa centro-orientale interesserà marginalmente l’Italia a causa anche dell’invadenza di un vasto e robusto anticiclone che in questo mese di settembre 2018 non ne vuole proprio sapersi di spostarsi e lasciare spazio all’autunno. Quale tendenza meteo a seguire? […]