Meteo Italia – Alta pressione in rinforzo, attesa stabilità e temperature in graduale aumento

Situazione sinottica
Situazione sinottica caratterizzata dalla presenza di un campo altopressorio disteso dal Mediterraneo centro-occidentale all’est Europa con massimi pressori sino a 1030 hPa sulla Russia, mentre una circolazione depressionaria alimentata da masse d’aria fresche è in azione sul Mediterraneo orientale. In tale contesto l’Italia si ritrova quindi interessata dall’alta pressione con tempo mediamente stabile, seppur con residue correnti settentrionali.
Domenica con sole prevalente
Meteo Italia domenica 27 settembre – Ansa depressionaria in riassorbimento ed alta pressione in affermazione, favoriranno un prosieguo di weekend stabile su gran parte d’Italia. Giornata di domenica che vedrà infatti cieli sereni o poco nuvolosi su tutto il Paese, salvo occasionali quanto innocui addensamenti nel corso della giornata tra Puglia, Basilicata, Calabria e Sicilia. Cieli stellati nottetempo.
Temperature in nuovo aumento nei valori massimi
Weekend con temperature tardo estive sull’Italia. Attesi infatti valori massimi attorno ai +26/+28°C al nord, Sardegna, settori tirrenici e sud Sicilia, mentre mediamente attorno ai +24/+26°C sul resto del Paese, salvo punte di +30°C nella giornata odierna nel sud Sardegna.
Settembre termina con l’Italia divisa tra alta pressione e circolazione fresca orientale
Alta pressione che manterrà sull’Italia condizioni di tempo stabile anche ad inizio della prossima settimana. L’Italia si ritroverà tra il campo di alta pressione disteso tra il Mediterraneo centro-orientale sino al nord della Russia ed una circolazione di aria fresca che interesserà soprattutto l’Europa sudorientale. In tal modo le umide e piovose correnti oceaniche non riusciranno a raggiungere l’Italia, rinnovando condizioni meteo stabili su gran parte del Paese sino al termine di settembre, salvo qualche disturbo in formazione all’estremo sud.
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Laureato in Fisica dell’Atmosfera e Meteorologia presso l’Università degli studi di Roma Tor Vergata, attualmente sto perfezionando la mia preparazione attraverso il corso di laurea magistrale in Atmospheric Science and Technology. Lavoro presso il Centro Meteo Italiano S.r.l come meteorologo, occupandomi anche della sezione redazionale meteo e comunicati per emittenti radiofoniche.