Meteo Italia: ampie schiarite e caldo da Nord a Sud, ma è alle porte un peggioramento su alcune regioni. Le aree interessate e il tempo atteso oggi e domani

Meteo Italia: ampie schiarite e caldo da Nord a Sud, ma è alle porte un peggioramento su alcune regioni – Il week end che ci stiamo lasciando alle spalle si è presentato all’insegna del tempo stabile e soleggiato da Nord a Sud grazie al consolidamento di una vasta area anticiclonica di matrice subtropicale in rimonta dal Nord Africa verso i settori centro-orientali del bacino del Mediterraneo. Nelle aree più occidentali persiste invece una circolazione instabile molto profonda sulla Penisola iberica che andrà ad influenzare in parte anche il clima delle regioni settentrionali del nostro Paese: il suo avvicinamento verso est determinerà infatti un generale peggioramento già da questa notte a partire dal Nord Ovest, per poi estendersi a quasi tutte le rimanenti regioni nella giornata di domani lunedì 4 giugno 2018. Ad essere interessate da questo repentino cambio del tempo saranno anche i settori pianeggianti di Emilia, Piemonte, Lombardia e Veneto con attività temporalesca localmente molto intensa.