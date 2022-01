METEO ITALIA – ANTICICLONE agli sgoccioli, entro l’EPIFANIA torna la PIOGGIA con CROLLO delle TEMPERATURE; i dettagli

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona prima domenica del nuovo anno a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Prosegue una fase stagionale piuttosto anomala su gran parte d’Europa e sull’Italia. Un vasto promontorio sub-tropicale è ancora ben saldo sul comparto europeo centro-meridionale con caldo anomalo e massime localmente fino a +20°C. L’aria fredda è confinata all’estreme latitudini settentrionali, coinvolgendo al più il nord della Scandinavia. Un cambio di circolazione è atteso dal 5 gennaio, quando una saccatura atlantica porterà maltempo ed un crollo delle temperature su tutta l’Europa ed il nostro Paese.

Avvio di settimana ancora stabile e mite sull’Italia

L’anticiclone sub-tropicale abbraccerà il nostro Paese anche con l’avvio della prossima settimana, determinando ancora tempo mediamente stabile e decisamente mite su tutte le regioni. Tuttavia, i cieli non risulteranno ovunque sereni, ma si osserverà un’accentuazione delle nubi basse lungo il versante tirrenico, Sardegna e coste adriatiche. Nebbie ancora in Val Padana e valli del centro, mentre in montagna prevarranno le schiarite, con temperature ancora oltre le medie del periodo anche di 15°C. Qualche pioviggine non è esclusa in arrivo da martedì al nordovest, sintomo di un cedimento dell’anticiclone nella seconda parte della settimana.

Anticiclone in cedimento da martedì, tornano le prime piogge sull’Italia

Meteo Italia – L’anticiclone inizierà a mostrare i primi segni di cedimento già da martedì 4 gennaio. Le nebbie tenderanno infatti a sollevarsi sulle regioni di nordovest, dando luogo a locali pioviggini tra Liguria, ovest Lombardia e Piemonte orientale. Una saccatura nord atlantica scivolerà sul centro Europa nella giornata di mercoledì 5 gennaio, raggiungendo anche il nord Italia dove sono attese piogge diffuse ed un crollo delle temperature. Dopo il caldo anomalo, tornerà la neve sulle Alpi fin sotto i 1000 metri. Meteo incerto anche per l’Epifania, con gennaio dinamico a seguire? Vediamo ulteriori dettagli nella pagina successiva.