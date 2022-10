Meteo Italia – Anticiclone in affermazione con tempo stabile e caldo anomalo, ecco l’ottobrata

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sull’Europa caratterizzata da una vasta saccatura distesa dalle latitudini polari sin verso il vicino Atlantico, mentre un promontorio anticiclonico è in affermazione tra il bacino del Mediterraneo centro-occidentale e l’est Europa. In tal modo il flusso umido perturbato scorre al di sopra dei 45°N, mentre in Italia è in arrivo la seconda ottobrata del mese.

Meteo domenica 16 ottobre: tempo stabile su tutta l’Italia

Anticiclone in affermazione sul bacino del Mediterraneo, favorirà una giornata odierna mediamente stabile e mite su tutta l’Italia. Al mattino avremo sole prevalente da nord a sud, ma con strati bassi e foschie inizialmente sulla Pianura Padana ed alta Toscana, ma in graduale diradamento. Nubi sulla Liguria con qualche goccia di pioggia sporadica. Innocue velature dal pomeriggio di passaggio al centro-nord. Temperature in deciso rialzo con valori massimi attesi fino a +25°C con anche di +26/+27°C sulla Sardegna.

Robusto anticiclone ad inizio settimana, ecco servita l’ottobrata 2.0

Ad inizio settimana una vasta area depressionaria tenderà ad isolarsi sul vicino Atlantico, favorendo un ulteriore rinforzo del promontorio anticiclonico sul bacino del Mediterraneo. Campo barico alto e livellato fino a 1030 hPa nella giornata di lunedì 17 ottobre, garantirà un avvio di settimana con tanto sole su tutta l’Italia, salvo strati bassi e foschie al primo mattino sulla Pianura Padana e tra Umbria ed alta Toscana. Periodo stabile e mite che proseguirà indicativamente fino al 20 ottobre, portando un nuovo stop alle piogge e la seconda ottobrata del mese sull’Italia.

Caldo anomalo con valori massimi localmente anche superiori ai +25°C

L’alta pressione verrà alimentata da masse d’aria in risalita dal nord Africa, quindi decisamente calde per il periodo. Le colonnine di mercurio si porteranno durante il giorno nuovamente al di sopra dei +20°C, con massime già nella giornata odierna fino a +24/+25°C sull’Emilia orientale, Lazio e fino a +26/+27°C sulle zone interne della Sardegna. Nel corso dell’avvio della prossima settimana si registrerà un ulteriore incremento termico, più sensibile sui settori montuosi, con le anomalie termiche positive che raggiungeranno i 6/9°C sulle Alpi, i 3/5°C sulle regioni centro-settentrionali e Sardegna; valori massimi attesi fino a +25°C anche sulla Pianura Padana tra martedì e mercoledì, mentre lo zero termico si porterà fino a 4000 metri. Massime fino a +28°C sulla Sardegna. Al sud e Sicilia una residua circolazione settentrionali limiterà l’incremento termico, mantenendo i valori attorno alle medie del periodo.

