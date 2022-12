Meteo Italia – Anticiclone in affermazione sul Mediterraneo, sarà tregua dal maltempo

Meteo Italia, la situazione sinottica

Buona domenica e ben ritrovati a tutti gli affezionati lettori del Centro Meteo Italiano! Situazione sinottica sul comparto Euro-Atlantico caratterizzata dalla presenza di una vasta area depressionaria compresa tra le latitudini artiche ed il vicino Atlantico, all’interno della quale sono in azione diversi centri di bassa pressione. Nel contempo un campo anticiclonico prende forma dal Marocco sino all’Europa centrale, con valori massimi di pressione fino a 1038 hPa tra Polonia e Balcani settentrionali. In tale contesto l’Italia sarà quindi protetta dall’alta pressione, con meteo più stabile nei prossimi giorni e temperature miti per il periodo.

Oggi meteo stabile sull’Italia, salvo residui addensamenti

Campo barico in deciso aumento sul bacino del Mediterraneo, con valori fino a 1033 hPa, favorirà condizioni meteo stabili sull’Italia. Vediamo le previsioni meteo dettagliate per la giornata odierna. Al Nord: Al mattino tempo stabile con cieli soleggiati, nubi basse sulla Pianura Padana. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo, con qualche velatura in transito sui restanti settori. In serata si rinnovano condizioni di tempo asciutto, con nebbie e nubi basse in Pianura Padana. Temperature minime stazionarie e massime stabili o in diminuzione. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o mossi. Al Centro: Al mattino nubi basse lungo le regioni Adriatiche con deboli piogge residue sull’Abruzzo meridionale, sereno altrove. Al pomeriggio non sono previste variazioni di rilievo. In serata si rinnovano condizioni di tempo stabile con nubi basse su Marche e Abruzzo, sereno o poco nuvoloso altrove. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari poco mossi o localmente mossi. Al Sud e sulle Isole: Al mattino cieli sereni o poco nuvolosi, nuvolosità irregolare lungo le regioni Adriatiche e isolate piogge sulle coste molisane e sullo Stretto di Messina. Al pomeriggio tempo asciutto ovunque con cieli soleggiati e nubi basse sul versante adriatico. In serata non sono previste variazioni di rilievo. Temperature minime e massime in calo. Venti deboli o moderati dai quadranti settentrionali. Mari mossi o molto mossi.

Tornano nebbie e nubi basse nei prossimi giorni

L’anticiclone in affermazione sull’Italia favorirà condizioni di subsidenza sempre più robuste nei bassi strati. In tal modo foschie, banchi di nebbia e strati bassi potranno gradualmente “prendere piede” su alcune zone del Paese, specie durante le ore notturne e del mattino. I primi banchi di nebbia interessano già in questa giornata la Pianura Padana centro-occidentale. Tra domani e martedì nubi basse e nebbie in ulteriore accentuazione sulla Pianura Padana, dove potranno persistere anche durante le ore diurne. Nubi basse che da lunedì tenderanno ad interessare anche i settori costieri del medio Adriatico, nonché dell’alta Toscana. Foschie di notte ed al primo mattino sulle valli e pianure interne tra Umbria, Toscana e Valle del Tevere. Possibile passaggio instabile per metà settimana? Vediamo la tendenza nella prossima pagina.

CONTINUA A LEGGERE





Passaggio instabile tra mercoledì e giovedì

L’anticiclone subirà una momentanea flessione a metà della prossima settimana, favorendo il passaggio sull’Italia di una perturbazione oceanica. Nubi e precipitazioni che scivoleranno da nord a sud, portando un momentaneo peggioramento delle condizioni meteo. Non sono al momento previsti fenomeni particolarmente intensi. Da Venerdì tornerà l’alta pressione che potrebbe garantire meteo stabile per le festività di Natale. Rimanete aggiornati.

Non dimenticate di iscrivervi al nostro canale Youtube!

Meteo – Seguite, come sempre, tutti i prossimi aggiornamenti sull’evoluzione della situazione meteo sull’Italia per le prossime ore e i prossimi giorni sia sul nostro sito che sul nostro canale Youtube, dove vi invitiamo ad iscrivervi.